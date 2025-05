Debate en Diputados: la oposición se pone en guardia por el pedido de Pullaro de tomar deuda para obras

LEER MÁS: Media sanción del Senado santafesino al pedido de Pullaro de tomar deuda para obras

Endeudamiento

“Para dimensionar la magnitud del endeudamiento requerido basta con señalar que el stock de deuda pública provincial a finales del mes de noviembre de 2023 era de u$s 571 millones y, a marzo del corriente año, ascendía a u$s 567 millones”, señaló el legislador, quien consideró “llamativo” el monto solicitado. Por eso pidió “un análisis de contexto que justifique la oportunidad de endeudar a la provincia en u$s 1.000 millones, considerando que el gobierno nacional aún no ha salido a colocar deuda en el mercado internacional debido al elevado nivel de riesgo país y a la volatilidad que presenta el contexto global”.

Advirtió sobre el riesgo de “endeudarse a tasas elevadas y en moneda extranjera, recreando la misma situación de 2016/17, que llevó a muchas provincias a la cesación de pagos y/o reestructuración de sus deudas”. Y se mostró preocupado por el costo de la refinanciación de la deuda tomada durante el gobierno de Miguel Lifschitz, toda vez que el proyecto del Ejecutivo permite destinar parte del endeudamiento a cancelar o recomprar los títulos emitidos en aquella ocasión. Para el ex ministro, esta refinanciación “podría terminar siendo aún más costosa que la emisión original, puesto que la tasa de interés actualmente rondaría el 11 % anual en dólares, por sobre el 6,9 % que pagan hoy dichos instrumentos de deuda”. Por eso pidió que, para avanzar en esa operación, el Ejecutivo envíe un proyecto “exclusivamente sobre el tema”.

Cuentas públicas

Para Agosto, el pedido de endeudamiento contrasta con la situación financiera de la provincia que describió el gobernador cuando abrió las sesiones legislativas del año 2025. En aquel momento destacó el resultado económico de $764.547 millones alcanzado por la provincia en 2024 y el superávit de $215.642 millones que se logró en el primer trimestre de 2025.

El ex ministro aseguró que la solvencia fiscal de Santa Fe se consolidó “fuertemente” a partir del año 2022, cuando se hizo efectiva la deuda previsional del gobierno nacional, a través de una cartera de títulos nacionales que supera los $600.000 millones. Y recordó que el presupuesto vigente permite afectar el producido de dicha cartera al financiamiento de la inversión pública. La ley de leyes, agregó, también autoriza al Poder Ejecutivo a tomar deuda por alrededor de $1,8 billones, “que puede utilizarse para financiar gasto de capital y/0 la cancelación de la deuda cuyo vencimiento opere en el ejercicio”.

También recuerda la “posición claramente acreedora” de Santa Fe con el gobierno nacional y solicitó información sobre las gestiones que se hicieron para reclamarla, “en vista a que provincias como Córdoba y Entre Ríos han alcanzado avances concretos en el caso de la deuda previsional”.

Es que, según lo expresado en el pedido de informes, al contrario de lo que dice el gobierno provincial, “la coparticipación federal aumenta un 11,9 %, en términos reales, en el año”, mientras que las que caen son otras transferencias que la Nación dejó de enviar, y que provocaron pérdidas de $1 billón. “Un monto equivalente a la deuda que se pretende tomar”, señaló.

Por último, también requirió el detalle de las obras a realizar, su naturaleza, asignación geográfica, costo estimado y plazo de ejecución. El proyecto fue respaldado por Alejandra Rodenas, Verónica Baró Graf, Celia Arena, Omar Perotti, Lucila De Ponti, Miguel Rabbia y Marcos Corach.

El mapa de las obras

Con la intención de aprovechar una “ventana de oportunidad” que entiende se abre hasta fines de junio, el gobierno provincial le imprimió máxima aceleración al proyecto de endeudamiento que envió a la Legislatura, y a través del cual busca “blindar” el plan de obras públicas de una eventual avanzada nacional sobre los recursos provinciales en los próximos dos años.

El oficialismo y la oposición en el Senado se ajustaron a esa urgencia durante la sesión de la semana pasada, cuando dieron media sanción unanimidad tanto a este pedido como al del acuerdo crediticio por la CAF por algo más de u$s 150 millones. “Este financiamiento es para invertir en infraestructura, a diferencia del Estado nacional, que se endeuda para sumar reservas el BCRA”, señaló el oficialista Felipe Michlig, al agradecer a sus pares.

No obstante, los cinco representantes peronistas en la Cámara alta adjuntaron al proyecto una nota pidiendo el compromiso para realizar obras en todos los departamentos. “Acompañamos este endeudamiento abierto porque no queremos trabar el desarrollo de la provincia pero esperamos que cuando salga, nos encontremos en una mesa con los 19 representantes de los departamentos para definir ese mapa de obras estratégicas que necesita Santa Fe”, señaló el justicialista Rubén Pirola.