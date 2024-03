El minuto a minuto entre Mitre de Santiago y Colón

Live Blog Post ST 50 minutos: Jachfe le atajó un penal a Juncos y terminó todo en empate Colón tuvo la victoria pero el remate de Bruno Juncos fue a la derecha y lo contuvo el golero local. El Sabalero resignó la cima image.png

Live Blog Post ST 45 minutos: lo empató Castro de zurda sobre el final Mitre lo fue a buscar y encontró la igualdad con un gran remate de Castro sobre la hora para igualar 2 a 2 image.png

Live Blog Post ST 30 minutos: Posse descuenta para Mitre en Santiago De cabeza, Franco Posse puso el 2-1, con lo cual ahora Colón termina más apretado sosteniendo los tres puntos image.png

Live Blog Post ST 12 minutos: Delfino mandó a Toledo y Vega a la cancha Colón le gana 2-0 a Mitre, con los ingreso de Javier Toledo y Cristian Vega por Axel Rodríguez y Alexis Sabella Toledo.jpg

Live Blog Post ST 0 minutos: se juega el segundo tiempo en Santiago del Estero Mitre y Colón sin cambios, en un partido que lo tiene al Sabalero arriba 2-0 en la Madre de Ciudades image.png

Live Blog Post PT 47 minutos: Colón se va dos goles arriba a camarines Con loa gritos de Jourdan y Lago, el Sabalero vence 2-0 a Mitre al cabo de la primera etapa en Santiago del Estero Mitre-Colón1.jpg Gentileza El Liberal

Live Blog Post PT 27 minutos: segundo de Colón en Santiago! Ignacio Lago aumentó diferencias para un Colón práctico y efectivo ante Mitre en Santiago del Estero Ignacio lago colon festejo.jpg Jose Busiemi

Live Blog Post PT 23 minutos: golazoooooo de Colón, lo hizo Jourdan El volante sacó un zapatazo desde afuera del área que se metió en el ángulo superior derecho. El Sabalero 1-0 sobre Mitre Federico Jourdan 2.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Live Blog Post PT 14 minutos: lo empareja Colón después de un arranque complicado Mitre se adelantó en el inicio, al Sabalero le costó pero tuvo un tiro libre y luego un remate de Lago. Por ahora empate sin goles Ignacio Lago Facundo Castet.jpeg

Live Blog Post PT 0 minutos: ya juegan en Santiago del Estero, Mitre y Colón Por la 7ª fecha de la Primera Nacional, Mitre de Santiago del Estero recibe a Colón, que intenta estirar su invicto Colón-Ingreso.jpg Prensa Colón

SÍNTESIS

Mitre 2: Mitre: Luciano Jachfe; Brian Mieres, Oscar Piris, Thiago Ferreyra, Marcos Sánchez; Matías Ferrari, Juan Alesandroni, Javier Bayk, Juan Pablo Gobetto; Joan Juncos y Franco Posse. DT: Joaquín Sastre.

Colón 2: Manuel Vicentini; Ezequiel Herrera, Paolo Goltz, Hernán Lópes, Facundo Castet; Sebastián Prediger, Nicolás Talpone; Federico Jourdan, Alexis Sabella, Ignacio Lago; y Alex Rodríguez. DT: Iván Delfino.

Goles: PT 23' Federico Jourdan (C) y 27' Ignacio Lago (C); ST 30' Franco Posse (M) y 45' Tomás Castro (M)

Cambios: ST 12' Agustín Mansilla x Matías Ferrari (M); Javier Toledo y Cristian Vega x Alex Rodríguez y Alexis Sabella (C); 26' Nicolás Delgadillo y Bruno Juncos x Nicolás Talpone y Federico Jourdan (C); 28' Kevin Isa Luna y Tomás Castro x Joan Juncos y Juan Gobetto (M); 35' Fabián Henriquez x Sebastián Prediger (C); 38' Emiliano Encina y Cristian Díaz x Marcos Sánchez y Brian Mieres (M).

Incidencias: ST 50' Luciano Jachfe le atajó un penal a Bruno Juncos (C).

Amarillas: Ferreyra, Mieres (M); Vega (C).

Árbitro: Ariel Penel.

Estadio: Doctores José y Antonio Castiglione.