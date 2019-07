La alta cifra que cobra Cauteruccio es lo que demora su arribo a Colón

La dirigencia que encabeza José Vignatti se puso en contacto con sus pares de Cruz Azul para solicitar el préstamo por un año de Martín Cauteruccio. El delantero renovó contrato con el club mexicano en diciembre del año pasado por dos temporadas más.

Pero la realidad es que no juega y que su último gol lo convirtió el 23 de noviembre, es decir que hace ocho meses que no convierta. Esa situación hizo que el delantero no sea prioridad para el entrenador Pedro Caixinha, más allá de sumar minutos en la pretemporada que viene realizando el plantel cementero.

Por ello es que los directivos del Cruz Azul no tienen problemas en prestar al jugador y ya habría acuerdo con sus pares de Colón para la cesión con cargo y opción de compra del punta de 32 años.

No obstante, la principal traba radica en el salario que percibe el uruguayo, sabiendo que todavía tiene un año y medio más de contrato (vence en diciembre del 2020). Trascendió que Cauteruccio cobraría una cifra que ronda los 80.000 dólares mensuales, es decir casi 1.000.000 de dólares por temporada.

Un monto imposible de pagar para Colón que lo sumo podría pagar algo más de la mitad, o en todo caso compartir el contrato con la entidad celeste. Aunque el delantero también maneja otras alternativas del fútbol mexicano (Veracruz, Atlético San Luis y Xolos de Tijuana).

Lo cierto es que hay predisposición de todas las partes, pero obviamente que la cuestión económica es determinante para saber si Cauteruccio resigna dinero para ponerse la camiseta rojinegra o se queda en Cruz Azul a cumplir con su contrato.

Por lo pronto, con la extensión una semana más del libro de pases, el Sabalero tiene tiempo como para seguir negociando y lograr la contratación del punta por el que tanto pidió el técnico Pablo Lavallén.