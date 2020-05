Mario Sciacqua: "Tengo una identificación grande con Colón"

Mario Sciacqua vivió horas bastante agitadas la pasada semana. El ex-DT de Colón después de trabajar en Patronato, había recalado en Godoy Cruz, y si bien el inicio no había sido el esperado, los resultados y buenos rendimientos empezaron a llegar en el tramo final de la temporada.

La pandemia por coronavirus se apoderó del planeta y la situación del fútbol argentino cambió. La AFA resolvió dar por terminadas las temporadas mientras crece la incertidumbre respecto al regreso de la actividad oficial.

En una medida poco menos que sorpresiva, Godoy Cruz decidió destituir a Sciacqua, quien de esta manera ingresó al mercado de entrenadores desocupados. En las últimas horas, el santafesino charló con radio La Red y obviamente en un tramo de la entrevista se refirió a Colón, club que lo marcó claramente en su vida.

LEER MÁS: Colón: Se cumplen 6 años de otra victoria muy recordada

"El viernes estaba con una locura bárbara. Que quede claro que no me fui por una cuestión económica. En lo personal, lo que más bronca me dio es que instalaron la versión de que no quise aceptar una rebaja salarial. Eso no es verdad y quedó expuesto todo mi cuerpo técnico".

Más adelante, en referencia a José Mansur, presidente de Godoy Cruz, enfatizó que "es una persona muy particular, sinceramente nunca tuve vínculo por él. Es una pena porque el equipo en el último tiempo se había afianzado y estaba comenzando a interpretar la idea que quisimos darle".

LEER MÁS: Germán Montoya y el triunfo agónico de Colón ante Olimpo

Cuando le tocó hablar de Colón Sciacqua apuntó que "tengo una identificación muy grande por Colón. Siempre sigo al equipo, tengo un palco y cuando puedo ir, voy a la cancha a verlo. Jamás podría dirigir Unión".

En la parte final, con algunos clubes como el propio Unión o Central Córdoba de Santiago del Estero sin conductores confirmados, el orientador afirmó que "por ahora hay que esperar. La situación del país no es la mejor, todavía no se sabe a ciencia cierta que va a pasar con el fútbol y cuando puede volver a la normalidad. Por lo pronto no me llamaron de ningún lugar".