Este 18 de mayo se cumplen seis años de la inolvidable victoria de Colón ante Olimpo 2-1, sobre la hora con gol de Lucas Alario, para forzar un desempate con Atlético de Rafaela para luchar por la permanencia en 2014. Se jugó en un estadio Brigadier López que explotaba de gente y que metió un empujó de aliento en el final para cristalizar un triunfo que, pese al desenlace final del descenso, es recordado por el nivel de adrenalina, emotividad y dramatismo que tuvo. Uno de los integrantes de aquella formación que tenía como entrenador a Diego Osella fue el arquero Germán Montoya, que reconoció que cada vez que ve imágenes de ese día siente latir su corazón más fuerte.

"Es un recuerdo que vive a flor de piel. Son sensaciones que quedarán por siempre registradas. Desde que llegamos al estadio al optimismo de la gente, que fue con la lealtad y ímpetu con el que competimos durante aquel campeonato. Fue algo increíble. Cuando salimos a realizar los ejercicios precompetivos y antes de pisar el campo de juego, disfrutamos de una iniciativa del cuerpo técnico, que nos mostró un video de aproximadamente cinco minutos con nuestras familias deseando lo mejor, pidiendo un esfuerzo más y eso nos hizo entrar al borde las lágrimas. Ni hablar después con el recibimiento increíble. Me pasó algo particular a mí que, producto de esa emoción y sentimiento guardado, se me escaparon algunas lágrimas. En ese tiempo, donde veníamos remándola, esos detalles cumplieron un factor emocional. Es algo que capitalizaré siempre. Son recuerdos que te marcan y enseñan. Fue algo anecdótico. Se da justo el gol de Lucas Alario en el final, la invasión de la gente y el pitazo final fue algo muy lindo. Son las cosas que te dejan esta profesión", rememoró el cordobés Germán Montoya en diálogo con LT9.

Colon 2 Olimpo 1 - Recibimiento desde la TV Publica

Una de las cosas que se rescatan de es día fue que Olimpo se puso en ventaja con gol de Matías Sarulyte de cabeza, quien pidió disculpas a la tribuna. El golero, actualmente en Estudiantes de San Luis, explicó por qué lo hizo: "Estar jugando por la permanencia implica eso. No quiere decir que no saldrás a hacer tu trabajo de lo mejor manera. Te preparás para ganar siempre, pero te puede tocar empatar o perder y el respeto lo tenemos que transmitir siempre y por eso hizo esa señal de disculpas. Olimpo sabía bien lo era estar en esa situación tras estar peleando varias fechas, entonces eso es lo que hay que rescatar lo de los deportistas. Son cosas personales y se que entienden dependiendo las posturas".

"Después por suerte pudimos darlos vuelta. Primero con el penal de Chipi (Darío Gandín) con todo el dramatismo y en el final de gol de (Lucas) Alario. Yo había ido a buscar también y me puse en la cabeza que sabíamos del juego áereo que ellos tenían. Sarulyte venía de hacernos un gol y sabía que era muy difícil que pudiera cabecear. Entonces mi intención fue aunque sea peinarla o que el defensor no participe de la acción y me le puse adelante para que no vaya. Justo la pelota pasó por ahí. Fue el esfuerzo de todo un equipo de trabajo. No me quiero olvidar de nadie en ese sentido: desde jugadores, cuerpo técnico, utileros, médicos y la gente que día a día iba a trabajar al predio y que a duras penas podía cumplir, porque el club estaba pasando una transición muy fuerte después de un golpe para olvidar internamente. Un gran club respetado y reconocido a nivel nacional y ahora también internacional. Los equipos se empiezan a levantar después de fuertísimos sacudones y creo que la base del sentido de pertenencia y el agradecimiento fue vital. En enero la gente pagó cuotas por adelantado para ayudar al club. El hincha de Colón confió en nosotros. Creía sin ver y eso es casi bíblico", agregó Germán Montoya.

Germán Montoya recordó el triunfo emocionante de Colón ante Olimpo en 2014

De no ser por ese tanto de Pipa Alario, hoy en Bayer Leverkusen de Alemania, Colón hubiese descendido, ya que Atlético de Rafaela le había ganado, también en el final con gol de Lucas Albertengo, a Arsenal como visitante. Muchos se preguntan cómo se enteraron los jugadores y Germán Montoya reveló de manera risueña la forma: "Fue muy particular. Suena el pitazo final y la gente empieza a invadir la cancha llevándose nuestras pertencias, que es un tesoro muy importante para ellos y por ende uno no se apuso a ello, porque uno valora el esfuerzo que hacen para pagar una entrada; entonces fue ahí cuando no estaban sacando las cosas escuchó al utilero decir «muchachos no regalen las cosas que todavía nos queda el desempate». Obviamente no pudimos preservar nada (risas). Ahí recién nos enteramos del resultado. Pero el detalle es que en la semana la gente fue devolviendo entonces terminó siendo un trueque. Fue algo muy lindo. Ahí estaba clara la sintonía, donde se valoraba todo y yo también me lo guardé como un tesoro, por el reconocimiento que nos llevamos".