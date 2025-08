Colón fue un espanto defensivamente y terminó siendo aplastado por Gimnasia de Jujuy

En un partido parejo, Colón rifó una de las últimas chances que tenía de ganar y seguir peleando por ingresar al Reducido. En 12' el equipo local le marcó tres goles, casi sin proponérselo y el Sabalero encadenó su segunda derrota consecutiva.

Penoso primer tiempo en materia defensiva

Los primeros minutos del partido mostraron un ritmo de juego intenso con ambos equipos no dando ventajas y jugando con mucha disciplina táctica, neutralizándose ambos e intentando jugar directo sin elaboración.

Así las cosas, prevalecían los pelotazos y las segundas jugadas tratando de ganar metros en campo rival. El desarrollo de juego era muy parejo dado que ninguno de los dos equipos lograba imponer condiciones.

En ese lapso de juego, la propuesta de Colón era interesante desde la ambición de intentar jugar en campo rival. Más allá de que pasaba poco frente a los arcos.

Un tiro de esquina del Pulga Rodríguez que Milton Álvarez atajó sin dar rebote y un cabezazo de Sebastián Sánchez que Tomás Giménez atrapó sin dificultades fueron las primeras aproximaciones.

El partido era mediocre ya que ninguno podía imprimirle su estilo. Gimnasia avisó en una pelota quieta con un cabezazo de Cristian Menéndez que se fue desviado.

Sin embargo, cuando nadie hacía méritos como para ir ganando, Gimnasia aprovechó la desconcentración de Colón dentro de su área y se puso arriba en el marcador.

A los 26' Cristian Ménendez peinó de cabeza un saque lateral luego remató y el rebote le quedó a Rodrigo Velázquez quien desde el piso alcanzó a conectar el balón y en el camino Menéndez alcanzó a tocar la pelota para decretar el 1-0.

Gimnasia no había hecho nada para ir ganando el partido pero fue eficaz en el error defensivo del Sabalero. Y fue aún más efectivo para convertir el segundo a los 34'.

En esta ocasión la resolución fue más sencilla dado que con un pelotazo frontal de Nicolás Dematei, Gustavo Fernández sacó ventaja de la pifia de Zahir Ibarra y de Conrado Ibarra que terminó habilitando al delantero que a la carrera remató arriba para decretar el 2-0.

Colón era un verdadero espanto defensivamente y casi sin proponérselo Gimnasia marcó el tercer gol. Un pelotazo cruzado para Jesús Endrizzi quien apareció sin marcas para meter un centro que cruzó todo el área y Gustavo Fernández por detrás de todos conectó de derecha para el 3-0.

El Sabalero estuvo cerca del descuento a los 44' con una gran asistencia del Pulga Rodríguez, pero el remate de frente al arco de Nicolás Talpone se fue desviado.

En ese primer tiempo, Colón hizo todo lo posible defensivamente para que Gimnasia sacara una ventaja de tres goles sin esforzarse demasiado.

En el segundo tiempo lo fue a buscar pero no pudo marcar

Para el inicio del segundo tiempo, Martín Minella movió el banco buscando resguardar a los más jóvenes. Por eso salieron Conrado y Zahir Ibarra para los ingresos de Facundo Castet y Gonzalo Soto.

En tanto que Facundo Castro reemplazó a Nicolás Talpone, para jugar con dos puntas definidos intentando buscar rápidamente el descuento.

Estuvo cerca cuando el Pulga se metió en el área y Facundo Castro no alcanzó a rematar ante la salida de Milton Álvarez quien terminó despejando.

Pero en cada ataque, el equipo local estaba cerca de anotar el cuarto ya que pese a las dos variantes en defensa, Colón seguía marcando muy mal en los metros finales de la cancha.

A los 21' en una jugada preparada de pelota quieta, el Pulga asistió a Facundo Castet quien remató de zurda y Milton Álvarez mandó la pelota al tiro de esquina.

Y a los 25' fue la más clara para Colón cuando Gigliotti a los empujones logró meter el centro atrás y Facundo Castro dentro del área chica remató y la pelota dio en la cara de Álvarez quien salvó lo que pudo ser gol del Sabalero.

Colón atacaba con mucha gente y Gimnasia se retrasaba demasiado defendiendo cerca de su área. Pero aún así no podía llegar al descuento. A los 31' el Pulga ejecutó un tiro libre pero la pelota fue a las manos de Álvarez.

Fueron los últimos arrestos de Colón que lentamente fue perdiendo las esperanzas de llegar al descuento. Al punto tal que a los 37' el Pulga salió para el ingreso de Tomás Gallay.

Pero había más, ya que a los 43' Gimnasia de Jujuy anotó el cuarto gol. Como si estuviera en el patio de su casa, Maximiliano Casa controló el balón trasladó con mucha tranquilidad y sacó un remate al primer palo para vencer a Giménez y decretar el 4-0.

Colón rifó el partido en la primera etapa cometiendo groseros errores para que el Lobo jujeño sacara una enorme ventaja de tres goles. Pudo descontar en la etapa complementaria pero ya era demasiado tarde.

Un nuevo papelón futbolístico que protagonizó este equipo que hace los goles solo y que le concede todo tipo de ventajas a los rivales que lo saben aprovechar.

Síntesis

Gimnasia de Jujuy: 1-Milton Álvarez; 4-Franco Camargo, 2-Sebastián Sánchez, 6-Nicolás Dematei, 3-Jesús Endrizzi; 8-Santiago Camacho, 5-Hugo Soria, 10-Francisco Molina; 7-Rodrigo Velázquez; 9-Gustavo Fernández y 11-Cristian Menéndez. DT: Matías Módolo.

Colón: 1-Tomás Giménez, 4-Gonzalo Bettini, 2-Nicolás Thaller, 6-Zahir Ibarra, 3-Conrado Ibarra; 5-Zahir Yunis, 7-Nicolás Talpone; 8-Federico Jourdan, 10-Luis Rodríguez, 11-Ignacio Lago; y 9-Emmanuel Gigliotti. DT: Martín Minella.

Goles: PT 26' Cristian Menéndez (GJ), 34' Gustavo Fernández (GJ), 38' Gustavo Fernández (GJ), ST 43' Maximiliano Casa (GJ).

Cambios: ST 0' Facundo Castet x C. Ibarra (C), Gonzalo Soto x Z. Ibarra (C), Facundo Castro x Talpone (C), Francisco Maidana x Camacho (GJ), 11' Bruno Palazzo x Camargo (GJ), 16' José Barreto x Jourdan (C), 18' Alejandro Quintana x Fernández (GJ), Daniel Juárez x Molina (GJ), 36' Tomás Gallay x Rodríguez (C), 38' Maximiliano Casa x Menéndez (GJ).

Amonestados: Camacho y Dematei (GJ), Castro y Gallay (C).

Árbitro: Ariel Penel

Estadio: 23 de Agosto