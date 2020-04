Mugni: "Siempre sueño con volver a Colón"

Lucas Mugni es uno de los tantos jugadores que tuvo su recorrido en las inferiores de Colón pero no pudo tener esa regularidad y continuidad que siempre uno anhela de un valor canterano.

Por eso tomó su bolso y empezó a recorrer Sudámerica en procura de buscar mostrar las cualidades que lo llevaron a saltar en la Primera rojinegra.

Desde Brasil, donde cumple su cuarentena, el futbolista charló con el sitio Soy Deportes y en un tramo de la charla, al momento de recordar a sus entrenadores, reconoció: "Destaco a la Chancha Lheritier y Mario Sciacqua, aunque Roberto Sensini, el tiempo que estuvo en Colón, me ayudó mucho".

LEER MÁS: Vigo: "Si me llaman de River, me voy con lo que tengo puesto"

Al momento de rememorar aquel debut con los sabaleros en la máxima categoría, Mugni apuntó que "fue algo increíble y pasó todo rápido. El Turco Mohamed me subió un par de semanas antes a Primera. Enfrentamos a Atlético Tucumán y en el entretiempo me dijo que me quede a calentar que iba a entrar. Fue un momento que no me voy a olvidar nunca. El Turco también fue uno de los técnicos que me marcó".

Más adelante, puntualizó que "todos esos momentos son increíbles porque uno es hincha de Colón, la familia y todos mis amigos van a la cancha. Eso se disfruta el doble y creo que no lo voy a conseguir en otros equipos. Es una sensación muy linda".

Gol Mugni. Colón 1 Unión 0. Torneo Inicial 2012. Fecha 16. Fútbol Para Todos.

Mugni no dudó en afirmar que "cuando era chico admiraba mucho a Juan Román Riquelme y siempre decía que quería ser como él. Lo veía y la calidad que tenía era increíble".

Cuando llegó el momento de recordar los goles más importantes que marcó con la camiseta de Colón, el volante ofensivo admitió que "elijo el del Clásico y también el primero que tuve que marcar con la camiseta de Colón ante Independiente".

LEER MÁS: Rodríguez: "Tengo un año más de contrato con Colón que quiero respetar"

Mugni pasó por España, Chile, Lanús (casi no jugó), Oriente Petrolero y actualmente en Brasil intenta recuperar nivel. Al respecto, afirmó: "Me gustaría volver a Colón. No me fui como hubiese querido. El club en ese momento no tenía dinero y tuve que irme. Se que no estaba pasando por un buen momento pero el grupo tampoco estaba jugando bien. Sueño con volver a Colón, siempre voy a estar con ganas".

Antes de la despedida, el actual jugador de Sport Recibe reconoció que "Brasil fue uno de los últimos en parar sus competencias. Si bien uno quiere jugar, había que poner un freno. No se sabe cuándo vamos a volver, por lo tanto tenemos que seguir entrenando y la responsabilidad recae en cada uno para estar bien preparado cuando volvamos todos juntos a entrenar".