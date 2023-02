Saralegui, sin pelos en la lengua por su salida de Colón

LEER MÁS: Marcelo Saralegui dejó de ser el entrenador de Colón

"Fue una conversación con los directivos, encabezados por José Vignatti, lo único que no perdonaría es bajar los brazos. Quería ganar los tres puntos, sabía que en algún momento iba a llegar, las incorporaciones llegaron tarde, y para descomprimir la situación de ellos se tomó esa decisión", agregó Marcelo Saralegui sobre su salida de Colón

Y Marcelo Saralegui dijo: "Ellos lo ven como muchos agravios para la CD, eso hace que en algún lado tenga que canalizarse, y lo ven por mi parte. Como lo dije si estaba fuerte con ningún punto, con uno me sentía Tarzán. Mañana me voy a despedir de los jugadores, desearles los mejores, hay material para estar más adelante, entre los 10 primeros, ojalá que se dé porque Colón tiene un gran gran grupo humano".

Marcelo Saralegui

"Estaba contento con el grupo, las incorporaciones llegaron tarde, no se los pudo tener en diciembre, un tema de billetera, ya que cuesta mucho que vengan a la institución. El plantel se armó con lo que se pudo y estaba conforme", agregó Marcelo Saralegui.

Y Marcelo Saralegui continuó: "Me llamaron hace un ratito, salí de la oficina del presidente con cuatro directivos, vieron una reacción pero no conforma. Pero por temor y cosas del fútbol decidieron que no siga, sabía que la cosa no estaba. De común acuerdo me desvinculo de Colón.

Sobre si entraba la del final considera que podía seguir como DT de Colón, Marcelo Saralegui expuso: "Si la de (Juan Pablo) Álvarez entraba seguía siendo el técnico, cuando pega en el palo y va afuera te echan, si va adentro seguís, si se jugaban cinco minutos más lo ganábamos. Este punto hará muy fuerte a Colón. Un punto en cuatro partidos es una cosecha magra, quizás este punto nos podía acomodar. Hubiese sido ganar sobre la hora, hubiese sido un triunfazo".

"Hablé con los jugadores, con algunos hinchas, hacía 15 meses cuando fue campeón, achiqué las líneas, fui a la cancha de Estudiantes y ganamos, ganamos tres partidos seguidos".

Para luego, agregar: "Fue un permiso consensuado de la directiva, que tenía la única oportunidad de ver campeón del mundo a Argentina. Eso trajo malestar al grupo, que estaba trabajando con 40! de calor en Santa Fe, no llegó de la mejor forma física, después se lesionó un poquito, y no pudimos ponerlo a punto, es un jugador muy, muy importante. Está falto desde lo físico pero había que ponerlo adentro, tiene mucha personalidad. Uno apela a las personas y con su físico le cuesta mucho más. Si está bien puede hacer la diferencia porque tiene mucha presencia en el área".

En el final, Marcelo Saralegui dijo: "Lo único que no perdono en la vida es bajar los brazos, capaz sigo pensando como jugador, me gustan las difíciles, cada equipo que venía a Santa Fe los vacunaba, es el legado que le dejo a mis hijos, siempre sigo adelante. Fue muy fuerte la experiencia, es uno de los mejores fútbol del mundo. Fue todo positivo, porque se fueron muchos jugadores de jerarquía y experiencia, no pudimos llegarle a otros jugadores desde lo económico, es un desafío traer jugadores y hacerlos jugar como uno quiere. Fue muy lindo y estoy agradecido a Colón. Fue un puntazo, casi lo ganamos. Pero los dirigentes tienen que tomar decisiones y la toman".