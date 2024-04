Vicentini piensa en Brown (A): "Es una cancha chica, pero Colón tiene poder ofensivo"

En charla con el programa La Segunda de LT9 (AM 1150), el golero no pudo ocultar todavía el sabor amargo de la igualdad ante Temperley: "Tenemos esa sensación donde hacés todo lo posible para llevarte el partido y no se da. Es algo que venimos sintiendo hace varios partidos, pero también es bueno, porque quiere decir que estar haciendo las cosas bien y es cuestión de ajustar detalles para obtener lo que buscamos. Así estaremos más cerca de ganar. Duele quizás, porque se dejan escapar puntos de local, donde nos hacemos fuertes. Eso no tiene que jugar en contra para la confianza, porque estamos haciendo un torneo a paso firme y es cuestión de seguir concentrados, porque esto es largo. Lo más complicado es mantener la intensidad y regularidad. Fecha tras fecha todos los equipos se juegan un plus contra Colón. Somos el equipo a vencer siempre".

También, resaltó la importancia de volver a terminar con la valla invicta: "Del lado personal, eso te da confianza y te alimenta un poco el ego, pero después lo que uno busca son los puntos. Si bien el arco en cero asegura de mínima el empate, nos quedamos con el sabor amargo de no ganar".

Manuel Vicentini 1.jpg Manuel Vicentini palpitó en Colón el partido ante Brown (A). Prensa Colón

Colón pisará la cancha de Brown (A)

Manuel Vicentini también contó sus experiencia en la cancha de Brown (A), de las más chicas de la Primera Nacional: "Jugué varias veces ahí. Es una cancha chica y lo sentís realmente. Con una imagen de arriba parece que hay espacios, pero dentro es otra cosa. Es angosta y como arquero, cada córner o tiro libre llega más rápido. El recorrido es menor. Donde más atento tenés que estar es en los rechazos. Una concentración en una cancha así tiene que ser máxima. Así que pienso que será un partido muy luchado".

"Se evalúa la forma de jugar por las dimensiones y el estado del campo. Nos tocó jugar en pisos complicados y hay que quizás cambiar el plan. La vez que me tocó jugar ahí, el pasto siempre estuvo bien, pero habrá que ver también qué hace el rival", agregó el golero.

Respecto al mismo hilo conductor, resaltó: "Tenemos jugadores con buen pie y todo se tiene en cuenta. Ellos tienen dos 9 grandotes y puede que planten un 4-4-2. Nosotros tramos de ir mucho por los extremos y es por ello que todo puede ser muy trabado y reducido, sobre todo con las dimensiones del campo, que te condiciona".

En el final, fue coherente respecto a la reflexión general de que Colón es el mejor equipo de la divisional: "Hay que demostrar que somos el mejor equipo. Tenemos un interesante poder ofensivo y en las últimas fechas nos fuimos haciendo poderosos también en lo defensivo. Estamos cada vez más fuerte y es cuestión de química y conocimiento. Después, el tiempo dirá. Si somos regulares, seremos protagonistas. Si es en el nombre por nombre, tenemos jerarquía, pero está claro que con los apellidos no solo ganás".