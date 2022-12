"Diego quiere quedarse en Unión, pero no puede por la deuda"

LEER MÁS: Leonel Bucca rescindirá su contrato con Unión

Y este martes, en diálogo con Radio Gol 96.7, Pablo Bentancur representante de Polenta aseguró: "Hay una deuda importante con el jugador, esta difícil, pero no lo queremos complicar, más que nada por la persona que es el presidente (Luis Spahn)".

Y agregó: "Diego quiere quedarse, pero no se puede quedar porque desgraciadamente le fue muy mal en Olimpia, estamos en juicio y no cobró un mango en todo ese tiempo. Solo cobró un salario muy bajo en Nacional durante seis meses, son varios los golpes que viene recibiendo con lo de Olimpia y ahora Unión. Desgraciadamente estamos buscando equipo por un tema económico, no por algo deportivo o por incomodidad con Unión"