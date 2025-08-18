Uno Santa Fe | dólar oficial

El dólar oficial volvió a caer: qué pasa con el blue en Santa Fe

El dólar oficial bajó este lunes y acumula once jornadas consecutivas a la baja.

18 de agosto 2025 · 18:13hs
El dólar oficial volvió a caer: qué pasa con el blue en Santa Fe

El dólar oficial volvió a caer este lunes y acumula once jornadas consecutivas a la baja, en medio de lo que fue la licitación de emergencia que lleva adelante el Ministerio de Economía, tras el magro rollover del pasado miércoles, donde se cubrieron vencimientos solo en un 61,07%.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, retrocedió 0,5% a $1.293. Por su parte, el dólar minorista subió a $1.314,24 para la venta en el promedio de entidades financieras del Banco Central (BCRA). En el segmento contado se operó un volumen superior a u$s452,8 millones.

En el Banco Nación (BNA) trepó $5 a $1.315. Así, el dólar tarjeta y el dólar ahorro, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.709,5.

En cuanto a los paralelos, el dólar MEP baja 0,7% a $1.298,36, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hace 0,2% a $1303,89.

A cuánto cerró este lunes el blue en Santa Fe

El dólar blue, en tanto, trepó 20 pesos este lunes. En Santa Fe cerró este lunes a $1.324 para la compra y $1.354 para la venta.

Los contratos de dólar futuro operaron a la baja. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.313,5, y que en diciembre llegará hasta los $1.496. La cantidad de contratos alcanzó un monto de u$s941 millones.

El gobierno adjudicó $3,788 billones en licitación

En tanto, la Secretaría de Finanzas anunció que adjudicó $3,788 billones en la licitación de hoy tras recibir ofertas por un total de $3,799 billones.

“Esta licitación contribuye a completar el objetivo de absorción monetaria luego de la suba de encajes implementada por el BCRA”, señaló el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en la red social X.

Se licitó una letra capitalizable con una tasa de interés mayorista TAMAR al 28 de noviembre 2025 +1,00% TNA.

Con TAMAR actual al 49,94% TNA, el cálculo totaliza 50,94% TNA, que proyectada a noviembre podría rondar el 65% de acuerdo con la evolución estimada para ese período.

El miércoles pasado, el Gobierno adjudicó $9.147 billones en una licitación que no le alcanzó para renovar el total de los vencimientos, pese a que convalidó tasas de interés de hasta 69,20% en su oferta.

En esa ocasión, logró un rollover sobre los vencimientos de 61,07%.

Luego de ese resultado, el jueves, a través de la Comunicación A 8302, el BCRA elevó en 5 puntos porcentuales los encajes bancarios en pesos, de manera que pasan de 45% a 50% del total de las tenencias en pesos en las entidades financieras.

Lo hizo a través del incremento de encajes remunerados con nuevos títulos públicos que serían suscriptos hoy, a través de esta nueva licitación del Tesoro.

dólar oficial blue Santa Fe
Noticias relacionadas
el dolar oficial volvio a bajar y ya acumula una caida de 4,1 % en agosto

El dólar oficial volvió a bajar y ya acumula una caída de 4,1 % en agosto

En busca de contener el dólar, el Ministerio de Economía convalida altas tasas de interés.

Cómo arrancó la semana el dólar oficial y el blue en Rosario

Mercados. Los flojos balances de algunas empresas como YPF y Loma Negra, impactaron en la Bolsa.

Con supertasa y más liquidaciones, el dólar oficial cotizó a la baja

Lo último

Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia rechazó el veto de Javier Milei

Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia rechazó el veto de Javier Milei

Trump se reunió con Zelenski para  debatir el acuerdo de paz con Rusia

Trump se reunió con Zelenski para  debatir el acuerdo de paz con Rusia

Llega la tormenta de Santa Rosa y la cantidad de basura en desagües tiene que llamar a los santafesinos a la reflexión

Llega la tormenta de Santa Rosa y la cantidad de basura en desagües "tiene que llamar a los santafesinos a la reflexión"

Último Momento
Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia rechazó el veto de Javier Milei

Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia rechazó el veto de Javier Milei

Trump se reunió con Zelenski para  debatir el acuerdo de paz con Rusia

Trump se reunió con Zelenski para  debatir el acuerdo de paz con Rusia

Llega la tormenta de Santa Rosa y la cantidad de basura en desagües tiene que llamar a los santafesinos a la reflexión

Llega la tormenta de Santa Rosa y la cantidad de basura en desagües "tiene que llamar a los santafesinos a la reflexión"

Colectivos: Poletti confirmó que el municipio destinó este mes $150 millones para mantener el sistema

Colectivos: Poletti confirmó que "el municipio destinó este mes $150 millones para mantener el sistema"

¿La despedida? Messi podría disputar su último partido oficial en Argentina ante Venezuela

¿La despedida? Messi podría disputar su último partido oficial en Argentina ante Venezuela

Ovación
Carlos Mayor, sobre la chance de dirigir a Colón: Uno siempre está atento

Carlos Mayor, sobre la chance de dirigir a Colón: "Uno siempre está atento"

Unión, pendiente de la venta de entradas para el cruce de Copa Argentina ante River

Unión, pendiente de la venta de entradas para el cruce de Copa Argentina ante River

Los hinchas de Colón dieron su veredicto sobre si Godano debe terminar su mandato

Los hinchas de Colón dieron su veredicto sobre si Godano debe terminar su mandato

Defensores de Belgrano goleó a CADU y le dio un respiro a Colón

Defensores de Belgrano goleó a CADU y le dio un respiro a Colón

Colón marcha sin rumbo y se desmorona siendo uno de los más goleados del torneo

Colón marcha sin rumbo y se desmorona siendo uno de los más goleados del torneo

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"

Axel tocará en Paraná y habló con UNO: Lo que sigue intacta es la pasión

Axel tocará en Paraná y habló con UNO: "Lo que sigue intacta es la pasión"