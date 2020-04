El gobierno ya planifica una salida "paulatina y cuidadosa" del aislamiento

El presidente Alberto Fernández afirmó este sábado que la salida del aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige hasta el domingo 12 de abril para mitigar el avance del coronavirus en el país "será en forma paulatina y muy cuidadosa", y dijo estar "enojado, preocupado y molesto" con las aglomeraciones y filas que se registraron el viernes en los bancos. "Tenemos previsto que el domingo próximo se termine la cuarentena, pero es día a día, hay que ir viendo cómo evoluciona. Salir de la cuarentena tiene que ser una cosa muy cuidada", afirmó el mandatario en una extensa entrevista que concedió a Radio Mitre desde la residencia de Olivos, donde concentra la actividad oficial.

El presidente explicó que el aislamiento "se va a abrir paulatinamente y habrá casos que deberán seguir en cuarentena" y, en ese marco, puso como ejemplo que, "seguramente, los chicos seguirán sin ir al colegio, la administración pública seguirá con trabajo a distancia y concurrirá la gente elemental para poder movernos, y seguirá la cuarentena en mayores adultos".

Para analizar la modalidad que se le puede dar a esa flexibilización de la cuarentena, Fernández estuvo reunido el viernes en Olivos con sindicalistas, empresarios e industriales, con quienes volverá a encontrarse el próximo martes con el fin de evaluar diferentes alternativas que involucren una apertura gradual del aislamiento para algunos sectores de la producción y el comercio.

"Ayer (por el viernes) me reuní con la CAC, la CGT y la UIA. Les planteé que hagamos un comité con los epidemiólogos para ir viendo como flexibilizar la cuarentena, no levantarla, pero eso dependerá de cómo evolucionen las cosas y de las recomendaciones de los expertos", sostuvo Fernández.

El presidente explicó: "Lo que no quiero es que nadie sienta que este es un espacio oscuro donde el presidente dice "vos trabajás o vos no». Les pedí a los tres sectores, junto a los infectólogos, que participen del comité para ir analizando como paulatinamente levantar la cuarentena".

"Tendremos que ver cómo volver al trabajo poco a poco porque el mayor canal de transmisión es el servicio de transporte público", dijo Alberto Fernández. Sostuvo que el comercio es uno de los sectores "más lastimados" y contó que se analiza "de qué manera resolver el tema del comercio, tal vez con delivery para todos los comercios, momentáneamente".

En tanto, en el transcurso de los 40 minutos de entrevista, el mandatario señaló que "el momento más duro que tendremos que afrontar será la primera quincena de mayo", donde los contagios llegarían a su pico, y ratificó la importancia del cierre de fronteras: "Si liberamos eso, el riesgo es muy grande; por eso, hay que ser cuidadosos con aviones, micros y todo eso".

En cuanto al tema educativo, Fernández señaló que las clases presenciales para los niveles inicial, primario y secundario continuarán suspendidas más allá del 12 de abril, e insistió con que "hay tiempo para recuperar el ciclo lectivo" (ver aparte).

Por otro lado, expresó que está "preocupado, enojado y molesto" ante las largas filas, aglomeraciones y desorden que se registraron ayer en los bancos de todo el país, cuando abrieron luego del inicio de la cuarentena para la atención exclusiva en ventanilla a jubilados y beneficiarios de asignaciones sociales que no cuenten con tarjeta de débito.

En este sentido, el mandatario afirmó que "no cabe ninguna duda" de que "alguien hizo mal las cosas", pero aclaró que el gobierno "está trabajando mucho y no está pensando en renuncias" de funcionarios.

El presidente se refirió de esta manera a las largas filas que se registraron ayer en los bancos, lo que motivó que el gobierno decidiera anoche que las entidades bancarias trabajen durante el fin de semana y con horario ampliado, para el pago a jubilados y jubiladas que no lograron cobrar sus haberes de marzo, y según el dígito de finalización de sus DNI.

"Ayer (por el viernes) se mezclaron varias cosas. Se mezcló la gente que cobra AUH y recibe la ayuda especial, con personas que no habían cobrado la jubilación, que vieron el banco abierto y fueron a cobrar la jubilación. Nadie preveía que iban a aparecer todos esos jubilados que no habían cobrado o que habían cobrado en parte", indicó el mandatario y dijo que "mandamos a las casas a los que no debían cobrar y volveremos al orden si todo sale bien".

En ese marco, el mandatario expresó: "Cuando vi lo que había pasado ayer, dije «pucha», todo este esfuerzo lo ponemos en peligro", y resaltó que "lo importante es que todos tengamos en cuenta la importancia de cumplir la cuarentena".

Sobre la coordinación entre el sector de la salud público y privado para enfrentar la pandemia, el presidente dijo que en el gobierno "nunca" se pensó en "expropiar clínicas privadas". "Nunca pensamos semejante cosa", remarcó el mandatario y agregó: "Lo que pedimos es que el sistema sanitario privado ingrese al sistema público".

En ese sentido, precisó que la iniciativa busca que, "si desde la salud pública se necesita una cama con respirador y en una clínica privada hay una cama vacía, que se nos autoricen a usarla".

En la entrevista, Alberto Fernández volvió a elogiar el accionar del sindicalismo argentino frente a la pandemia del coronavirus, al destacar que la CGT "puso a disposición de todos los argentinos sus sanatorios, campings y hoteles" y remarcó que "es un sistema que no está en otro lugar del mundo".

"El sistema sindical de Argentina hizo que el país tenga un sistema de salud en situaciones como esta para poder hacerle frente y debemos estar agradecidos", remarcó.