El video que inspiró los memes durante el debate del aborto

https://twitter.com/porquetendencia/status/1344008678026973189 "Diego y Esteban":

Por estas declaraciones en TNpic.twitter.com/UhMr7dpTx4 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 29, 2020

Luego continuó relatando la conversación: "Le dije, 'viejita, ¿si se hubiese dado que esta ley, se hubiese aceptado cuando vos te casaste con papá' (somos diez hermanos y escuchá lo que me dice la petisa) 'nos hubieses tenido a todos nosotros?'. No me contestó, pensé que se le había cortado el teléfono."

"Me contestó a los segundos y me dice 'la verdad que no, yo hubiese abortado a algunos de tus hermanos.' Me puse más mal, porque ni siquiera me nombró a mí. Y le digo '¿cómo que hubieses abortado a algunos de mis hermanos?' Y me dice 'sí, por ejemplo a Natalia la hubiese abortado, a Diego lo hubiese abortado, a Esteban lo hubiese abortado".

aborto la petisa memes.jpeg

El joven concluyó, muy convencido sobre sus postura ante el aborto, "me puse a pensar y dije obvio que tengo que estar acá, porque si yo disfruto de mis hermanos hoy, como ustedes los tienen del otro lado, ¿por qué vamos a apoyar una ley que dice que la familia se tiene que destruir?".

La reflexión del militante, que tuvo más de 371,9 mil reproducciones, llamó la atención en las redes y los chistes no se hicieron esperar.

Embed Porque el pueblo lo necesita: sale hilo con los mejores memes del día sobre la petisa. Agreguen los que quieran, esto es un compromiso NACIONAL

1- pic.twitter.com/P2VfdyS6bg — Maia Debowicz (@Maia_Debowicz) December 30, 2020

A partir de las 19 comenzó a ser tendencia en Twitter "Esteban", "Natalia" y "Diego" Y "lapetisa" rankeando alto entre las consignas de #SeráLey, #ArgentinaesProvida y #AbortoLegal2020. Los twitteros a favor de la legalización utilizaron escenas de Los Simpsons y Volver al Futuro, y se ingeniaron con memes famosos para señalar la conclusión contrafáctica del joven.