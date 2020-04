Expertos celebran la recomendación de sexo virtual del gobierno

Evitar encuentros íntimos con personas con las que no se convive durante el aislamiento por coronavirus y recurrir a prácticas como el sexo virtual y la autosatisfacción fueron las recomendaciones brindadas hoy por el ministerio de Salud de la Nación, consideradas como positivas -y hasta históricas- por especialistas en la materia.

Durante la emisión del reporte diario que realiza la cartera sanitaria, Juan José Barleta, infectólogo e integrante de la Dirección nacional de respuesta al VIH, dijo que se debe "evitar el contacto cara a cara" y que ello "incluye los encuentros sexuales con personas con las que no se convive", destacó alternativas como el sexo virtual y pidió no abandonar prácticas seguras como el uso de preservativos.

"Hay un montón de aplicaciones online para conocer personas, se pueden seguir usando pero tenemos que entender que lo mejor es evitar conocer personas en persona. Herramientas como las videollamadas y el sexo virtual pueden ser una buena alternativa", añadió Barletta sobre la salud sexual.

Aunque afirmó que no hay datos que avalen que el "virus se elimine a través del semen y a través de las secreciones de la vagina y el recto", señaló que "es importante el lavado de manos después de las relaciones sexuales, después de la masturbación o del sexo virtual".

teclado.jpg Expertos en salud recomiendan el lavado de manos luego del sexo virtual y la limpieza de computadoras, monitores y teclados.

Al respecto, el sexólogo Juan Carlos Kusnetzoff dijo en pleno aislamiento obligatorio a Télam que "el Gobierno está indicando, correctamente, separación de 1 o 2 metros para poner distancia al contacto con el virus. Necesitamos que la población pueda entender que tener relaciones es exactamente lo contrario a la distancia, es el piel a piel. Por lo tanto, como conclusión, se sugiere la autosatisfacción. El Ministerio autorizó la masturbación, es histórico”.

En el mismo sentido opinó la sexóloga y psicóloga clínica Carolina Meloni, quien estimó “necesarias las recomendaciones” ya que “la salud sexual es un derecho humano y la práctica sexual se va a seguir realizando durante el aislamiento”.

“No se está sugiriendo una restricción de las prácticas sino que piden que no se tenga sexo con los no convivientes, en cambio darle para adelante con el sexo virtual, y que eso lo diga el Ministerio es un montón”, celebró la también integrante del equipo de psicología y salud mental de la Federación Argentina LGBTIQ+.

La recomendación del Ministerio para no abandonar prácticas seguras como el uso del preservativo se explica, según la opinión de los especialistas consultados por Télam, en que así como suceden transgresiones al aislamiento social en la vida cotidiana también hay personas que mantendrán relaciones sexuales por fuera de lo indicado.

“No hay que negar que hay realidades que exceden a la situación sanitaria: hay que entender que mucha gente va a tener sexo y lo va a tener con personas con las que no conviven o con desconocidos. Por ello lo importante de recordar lo relacionado con las infecciones de transmisión sexual. Podemos pensar que no hay transmisión de Covid-19 por esos fluidos pero sí de otras enfermedades que tienen impacto en términos sanitarios”, explicó Meloni.

Esta mañana Barletta había pedido no abandonar prácticas de sexo seguro como el uso de preservativos para prevenir el VIH y embarazos no intencionales en medio de una serie de recomendaciones sobre salud en el aislamiento obligatorio, al tiempo que había recordado que otras enfermedades como la hepatitis deben prevenirse con las vacunas que están incorporadas en el calendario nacional.

Por otra parte, Meloni, se refirió a la posible aparición de disfunciones sexuales durante el aislamiento y consideró que los “altísimos” niveles de estrés provocado por la pandemia “van en contra de la función sexual”.

“Estamos atravesando niveles altísimos de ansiedad, que va en contra de la función sexual. Aparecen disfunciones o bajo deseo, que no es una disfunción sino funcional a esta situación. Además del cuidado de las personas que van a tener sexo, tenemos que cuidar a aquellos que no desean o que no les responde el cuerpo”, comentó la especialista en salud.

Sobre eso dijo que hay que pensarlo como “algo que también va a pasar, que es transitorio como la cuarentena y que se va a reacomodar paulatinamente” y que, mientras tanto, también "se debe desterrar el concepto de que hay que tener relaciones todo el tiempo".

Además, en el caso de parejas convivientes, pidió prestar atención durante el aislamiento al "respeto por el deseo" del otro y de las situaciones de violencia que podrían aparecer derivadas.

"Pienso especialmente en mujeres y varones cisgenero donde existe la exigencia por el sexo. Tenemos que hablar del respeto al deseo tanto en frecuencia como en volumen de nuestros compañeros, porque el tema de la violencia de género en el contexto de aislamiento es grave", concluyó.