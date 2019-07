Grabois: "Si me hubiese tocado salir a juntar cartones, estaría choreando de caño"

El dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Social (Ctep) Juan Grabois hizo una fuerte confesión personal. Reveló que, años atrás, hubiese optado por salir a robar antes que ser cartonero.

En declaraciones al canal América TV, el referente sociail cuestionó al senador y flamante candidato a vicepresidente Miguel Angel Pichetto por pedir “más mercado Libre y menos cartoneros” y contó cómo se acercó a los recicladores urbanos pese a provenir de una familia de clase media-alta.

“¿Qué nos pasó a los pibes de mi generación? En 2001, A los que vivíamos en el Centro, sea Barrio Norte o San Telmo, la villa, la barriada, la argentina sumergida se nos vino encima, porque vinieron los de la villa, empujando un carrito, con los pibes a cuesta, a revolver tu basura”, señaló.

Según contó, fue entonces que optó por comprometerse con los más necesitados. “Primero fui a escuchar. Había mucho más para aprender que para enseñar”, precisó. Y reveló: “Si me hubiese tocado esa situación, lo digo sin ninguna vergüenza, yo estaría choreando, no estaría laburando. Si a mi me hubiese tocado la situación de salir a juntar cartones, yo voy de caño. Estoy seguro, a los 17, 18, 19 años”.

De todos modos, Grabois aclaró que hablaba por él y “no de todos”. Y remarcó que plena crisis de 2001 muchos eligieron otro camino antes que el delito. “Esos pibes frente a la exclusión, frente a la desigualdad, heroicamente decidieron salir a revolver la basura de la clase media para ganarse el pan con dignidad. Eso es heroico y es la reserva moral de nuestra patria”, cerró.