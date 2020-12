Desde 2018 hasta principios de 2020 fueron cerrando las sucursales de Concordia, Santa Fe, Concepción del Uruguay, La Paz, Gualeguaychú y Crespo. Ahora llegó la hora para el tradicional comercio de Paraná. Así lo confirmó Daniel Ruberto, en diálogo con La Radio de UNO por 97.1 La Red Paraná, quien explicó que los empleados aún no recibieron ninguna notificación pero el responsable de la firma ya les informó que no continuarán con el negocio. Se adeuda el aguinaldo de junio y el bono de 5.000 pesos. Destacó que los trabajadores nunca quisieron intimar a los empresarios dado que apostaban a un repunte económico. El sindicalista estimó que en enero el local ya no abrirá sus puertas. “Está prohibido el despido. El cierre de no está prohibido y está vigente la doble indemnización”, señaló. La crisis económica del bazar data de tres años atrás al menos, señaló el gremialista.