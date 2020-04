Siete provincias podrán poner en marcha varias actividades económicas, cuando se oficialice la medida del Jefe de Gabinete en una resolución administrativa que será publicada en el Boletín Oficial. Se trata de Entre Ríos, Misiones, Salta, San Juan, Neuquén, Santa Cruz y Mendoza.

En algunas, las que no lo hayan hecho todavía (porque varias que no tuvieron casos o muy pocos no esperaron el permiso del Gobierno nacional) se les autorizará la actividad de abogados y contadores y cualquier otra profesión liberal que tenga título habilitante. En otras, se habilitará la construcción en obras privadas, que según los cálculos que hizo llegar el secretario general del gremio, Gerardo Martínez, insume el 75% de la actividad nacional.

Por cierto, en todos los casos, “se realizará con un protocolo sanitario de sus provincias y un informe técnico de Salud de la Nación, reafirmando los cuidados ya establecidos”, según hicieron trascender fuentes oficiales que, además, siempre dejaron en claro que ante cualquier recrudecimiento de la enfermedad las medidas se dejarán sin efecto.

Pequeñas obras

El gobernador, Omar Perotti, adelantó ayer que en la provincia se podría autorizar la realización de pequeñas obras de construcción particulares o de refacciones que no impliquen gran despliegue de personal, teniendo en cuenta las características epidemiológicas de cada ciudad. La idea es que ese rubro sea uno de los que pueda sumarse a las excepciones en la nueva etapa del aislamiento que comenzará a partir de la semana próxima.

"Las obras pequeñas son actividades que pueden desarrollarse sin concentrar mucha gente en el desplazamiento, ya que muchos llegan al trabajo con su propia bicicleta o moto y manteniendo el distanciamiento. Teniendo en cuenta que el sector de la construcción moviliza mucho la economía, sería importante que pueda reiniciarse la actividad", remarcó ayer el gobernador.

El mandatario es consciente de que la construcción es una de las actividades que mayor y más rápida movilidad económica genera en el mercado interno. Aun cuando se trate de reactivarla a cuentagotas, que es lo que ocurría en suelo santafesino.

Perotti formuló estas declaraciones en el marco de una recorrida por barrios de la capital provincial que realizó junto al ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi. Ambitos donde las Fuerzas Armadas están dando asistencia social durante la presente emergencia por la pandemia de Covid-19.

La idea de la provincia es reactivar en breve las pequeñas obras privadas. Este rubro viene demorado porque un estudio en el conurbano bonaerense reveló que se trata de una actividad que genera amplios y masivos desplazamientos de personas. Un dato fundamental en esta etapa de la pandemia (cuando todavía no llegó el pico que se espera para mayo), que condiciona cualquier habilitación de actividad que implique flexibilizar el aislamiento masivo.

Esto impuso que el Ministerio de Trabajo de la provincia y la Uocra Santa Fe ya hayan avanzado en un protocolo que ahora revisan con la Uocra Rosario (ver aparte). "La idea es que haya un único protocolo para toda la provincia que garantice la seguridad de los obreros y la menor circulación posible de gente", destacaron las fuentes consultadas.

Diferencias

Rosario es una ciudad con circulación comunitaria del virus. Eso la hace diferente a Santa Fe, donde todavía no se detectó ese tipo de circulación. A su vez, ambas ciudades difieren de otras localidades donde el desplazamiento de los albañiles requiere trayectos cortos y hasta tal vez no usar medios de transporte público. Todos aspectos que se tienen en cuenta en la regulación que deberá regir para reanudar las construcciones. "Queda claro que no estamos hablando de hacer rascacielos o complejos barriales o cosa semejante", destacaron.

Perotti adelantó además que se retomará la obra pública casi en su totalidad (de hecho ya hay algunas, como la refuncionalización de algunas salas del viejo hospital Iturraspe para hospedar a futuros enfermos de coronavirus) destinada a cubrir las necesidades que se tiene en infraestructura para poder enfrentar el pico de contagios y el número de enfermos.

Una vez más, el gobernador fue enfático en declararse "en un todo de acuerdo con el presidente ,Alberto Fernández", en la decisión de extender la cuarentena.

En otro orden, indicó que "más de 7 mil protocolos y declaraciones juradas han sido presentados" por empresas para poder trabajar en esta nueva etapa de la cuarentena. "Ninguna empresa, industria o comercio funcionará de igual manera, ya que todos, de una u otra manera, han tenido que reconvertir la actividad", destacó.

En tal sentido, dijo que "los municipios y comunas tienen atribuciones y facultades para el seguimiento, control, inspección y fiscalización de las actividades autorizadas, porque no podemos descuidar el aislamiento para que la curva de contagio sea lo más leve posible. No debemos apresurarnos".