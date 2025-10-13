Uno Santa Fe | Escenario | Tribus Club de Arte

Alejandro Balbis, referente de la música uruguaya, regresa a Santa Fe

Alejandro Balbis se presentará el domingo 19 de octubre en Tribus Club de Arte. Como artista invitado estará Seba Barrionuevo. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

13 de octubre 2025 · 10:24hs
Alejandro Balbis en Santa Fe

Alejandro Balbis en Santa Fe

Alejandro Balbis es un músico que es murguista, cantor, arreglador coral, director. Un creativo de esos de los que se espera más de lo habitual. Porque significa una luz en el firmamento de la música uruguaya.

Su porte, su voz tan característica, su manera de decir, de expresar en palabras el trasfondo social, cultural, emocional de sus canciones, lo distinguen como uno de los faros que prometen dejar su huella más grande en el acervo cultural local.

En su haber, cuenta con composiciones que dejaron su marca: “El Lugar”, “José Sabía”, “El Gran Pez”, “Canción con vos”, “El Viejo”, entre otras.

Puntos de venta:

Tribus | República de Siria 3572 de miércoles a domingos de 18 a 00

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

CONSULTAS WHSTP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187

