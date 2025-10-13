Alejandro Balbis, referente de la música uruguaya, regresa a Santa Fe

Alejandro Balbis se presentará el domingo 19 de octubre en Tribus Club de Arte. Como artista invitado estará Seba Barrionuevo. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

Alejandro Balbis es un músico que es murguista, cantor, arreglador coral, director. Un creativo de esos de los que se espera más de lo habitual. Porque significa una luz en el firmamento de la música uruguaya.

Su porte, su voz tan característica, su manera de decir, de expresar en palabras el trasfondo social, cultural, emocional de sus canciones, lo distinguen como uno de los faros que prometen dejar su huella más grande en el acervo cultural local.

En su haber, cuenta con composiciones que dejaron su marca: “El Lugar”, “José Sabía”, “El Gran Pez”, “Canción con vos”, “El Viejo”, entre otras.

