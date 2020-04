Fainberg: "Tenemos en claro que la salud es lo primordial"

La cuarentena dispuesta a partir de la pandemia de coronavirus provocó que sean suspendidas las actividades deportivas, y en ese contexto el Torneo Regional del Litoral no quedó exento.

Por estos días se mantienen comunicaciones permanentes entre los dirigentes santafesinos, entrerrianos y rosarinos para ver como sigue todo, y sobre todo cuando podrá volver la acción con la ovalada.

En declaraciones efectuadas en Rosario, Esteban Fainberg expresó que "la fe es lo último que se pierde, así que somos optimistas para enfrentar el segundo semestre como dicen muchos. Confiamos que entre junio y julio tengamos una mejor situación sanitaria en todo el país, para que de manera controlada empecemos a prepararnos para jugar. Obviamente no será fácil, tenemos bien en claro que la salud es lo primordial y si el año se pierde, pues mala suerte. No obstante, aunque sean un par de meses, queremos jugar".

"No es tanto como se dicen los compromisos económicos de la televisación ya que la decisión no está supeditada a eso, tal cual lo transmitió el presidente de la UAR. No obstante, en la medida que se puede hay que tratar de cumplir, por eso habrá que apelar a la creatividad para disputar los torneos regionales y los nacionales dentro del tiempo que nos quede" señaló el presidente de la USR.

2242020 f2 fainberg pata presidente usr.jpg Fainberg consideró que en el segundo semestre volverá la actividad. UNO Santa Fe

El dirigente santafesino sostuvo que "en cuanto al TRL entre las tres uniones de la región, hay coincidencia es armarlo lo más parecido a lo que teníamos programado, porque de esa forma garantizamos la participación de la mayor cantidad de jugadores, manteniendo los tres equipos que hay en plantel superior. Si lo hacemos muy corto seguramente resignaríamos jugadores y no es eso lo que se pretende".

Patán Fainberg declaró a Supertry que "en la región coincidimos en llevar la postura de defender la realización de nuestro regional y en mi opinión se debería reveer el formato ya que podrían haber algunas ventanas para que en esas se juegue el Interior y de esa forma mantener en actividad a todos los jugadores".

Agregó que "nuestra región viene trabajando muy bien, de manera coordinada, tanto con Rosario, como con Entre Ríos. ya que tenemos una forma de pensar que cada día encaja mejor. Es lamentable que esta pandemia signifique un golpe tan fuerte para nuestra sociedad y que obviamente también nos toca como gente de rugby".

En cuanto al funcionamiento de la USR manifestó que "Estamos haciendo reuniones del concejo directivo de manera virtual donde charlamos sobre esta situación y estamos trabajando mucho con la capacitaciones on line que nos envía la UAR, para los diferentes niveles y estamentos. Es un buen momento para que todos aprovechemos tanto tiempo libre para aprender algo más sobre nuestro deporte".