Festejos masivos al lado de una estación: destacaron la prevención pero advirtieron sobre los peligros

LEER MÁS: VIDEO La Policía intervino para desalojar Rivadavia y Bulevar, volaron botellazos y hubo disparos

La policía intervino para desalojar la zona y volaron botellazos en Rivadavia y Bulevar

Luego de cuatros partidos ganados por Argentina en el Mundial que lo llevaron a la semifinal, se realizó este martes un operativo para controlar a la gran cantidad de santafesinos que se reunían partido tras partido a festejar en la esquina de Rivadavia y Bulevar. Finalmente, tras la semifinal ganada frente a Croacia, "se ejecutó un operativo que resultó exitoso para contener y controlar las celebraciones", indicaron las autoridades de la estación de servicio ubicada en la esquina donde se observó el mayor epicentro de los festejos.

"Fue un éxito gracias a la previsión y prevención que sí hubo para este partido. Desde nuestro sector, representando los intereses de las estaciones de servicio en general, y de la ubicada en la esquina de Bulevar y Rivadavia en particular, no estábamos preocupados porque no podíamos vender combustibles durante varias horas, sino que nuestro temor era el del cuidado extremo que tiene que haber en la manipulación de productos combustibles", manifestó Boz.

"Dichos productos son seguros si se los maneja de forma adecuada y con las medidas de protección correspondientes, pero si sumamos gente alrededor sin controles, con el uso de pirotecnia, la presencia de cigarrillos, bebidas alcohólicas y demás, estamos exponiendo un riesgo realmente grande", continuó agregando Mariano Boz.

LEER MÁS: Ilusión mundial: los santafesinos y el festejo del pase histórico de Argentina a la final

"Nuestra preocupación, que la gente entre en contacto con el combustible, estuvo totalmente solucionado gracias a un trabajo en conjunto con la colocación de vallas anti tumulto que bloquearon el ingreso de personas a la estación de servicio. La tranquilidad de los festejos del partido de este martes con muchísimas más personas en la calles que en los partidos anteriores, no se comparan a los momentos de tensión que vivimos los días anteriores", finalizó el referente del Faeni.

De cara al domingo, cuando Argentina juegue la final de la Copa del Mundo de fútbol frente a Francia, esperan que el operativo sea similar o mejor al ejecutado el último martes que terminó con disturbios entre la policía y algunos santafesinos.