Fin del ciclo de Pablo Guede en el Morelia de México

En medio de la incertidumbre del fútbol mexicano, el entrenador argentino Pablo Guede, de 45 años, finalizó su vínculo con Morelia, tal como estaba pautado, ya que su contrato vencía en junio próximo. “Gracias por todo, Pablo Guede” y Éxito en todo” fueron las palabras que utilizó el club para despidirse del ex técnico de Nueva Chicago y San Lorenzo.

Guede no extenderá su vínculo en un elenco que está a la deriva, porque se dice que la franquicia partirá de la ciudad, para ser un nuevo equipo llamado Delfines de Mazatlán.

"Para mí el fútbol es de los futbolistas. Yo te podría decir: `no, yo hice esto o lo otro´. Uno da ideas, intenta convencer al futbolista de esa idea y después son ellos los que la desarrollan dentro del campo. La intensidad en todos los aspectos es innegociable. Si no tenemos intensidad, no podemos competir y eso el grupo lo asimiló. Correr y meter fue la mística que transmitieron los hinchas de Morelia. Fue espectacular", declaró Guede al sitio oficial de la institución.

Durante su estadía, Morelia sumó 21 puntos, producto de seis triunfos, tres empates y tres derrotas y en el pasado torneo Apertura llegó a las semifinales de la liguilla que consagra al campeón, cayendo ante el poderoso América.

En el Clausura 2020 detenido por la pandemia del coronavirus, el club ocupaba la novena posición con 14 puntos intentando ingresar en el reducido que juegan los ocho primeros.

Esta noticia llega a oídos de Blanco y Negro, donde pese a que han dicho que no buscan entrenador, el ex campeón con Colo Colo siempre será una carta para el Monumental, donde por ahora sigue Gualberto Jara como interino.