Cinco tips para ir a eventos deportivos en Estados Unidos

Fútbol americano: mejor universitario que la NFL

Aunque un partido de la NFL está lleno de emociones, no se puede comparar con un partido de fútbol americano universitario, ya que las gradas están llenas de apasionados lugareños. Además, es posible que puedas ver a jóvenes promesas antes de que lleguen a las grandes ligas. Además, no tendrás que preocuparte de gastar todo el dinero de tus vacaciones en cerveza y perros calientes con sobreprecio, porque esta experiencia del sábado por la noche es mucho más económica.

Aunque no tendrás tu propio asiento en un partido de fútbol universitario, podrás compartir el banquillo con los lugareños, lo que aumenta la sensación de camaradería. Además, tendrás la oportunidad de conocer la importancia de las tradiciones universitarias, muchas de las cuales se remontan al siglo XIX.

Trata de comprar los mejores asientos

En el béisbol, cuanto más cerca estés del home, mejor ambiente habrá. Si eres un aficionado al juego, una vista desde lo alto de la acción puede ser fantástica, pero si es la primera vez que asistes a uno de estos juegos, te gustará más estar cerca de uno de los banquillos y captar la interacción entre jugadores y aficionados. Puede que te atraiga la idea de atrapar una bola de jonrón.

En cambio, no es fácil conseguir un mal asiento en un partido de fútbol. Tendrás una buena vista de toda la acción desde el lateral del campo. Pero la recompensa de estar en uno de los extremos es que tendrás una mejor experiencia cuando haya un touchdown en ese lado del campo.

Para el hockey, te aconsejamos que intentes conseguir asientos detrás de una de las porterías. El juego puede ser muy rápido y, si no estás muy familiarizado con este deporte, la acción puede ser aún más difícil de seguir si miras a través de dos cristales situados en uno de los laterales.

Con el baloncesto querrás estar lo más cerca posible de la cancha. Pero eso puede ser costoso si vas a un juego importante con los Knicks o los Lakers.

No te olvides del hockey ni del boxeo

Es obvio que el fútbol americano es el deporte nacional de Estados Unidos, pero no podemos olvidar otros deportes que mueven miles de fanáticos en varias ciudades americanas. No has sentido la pasión por el deporte hasta que no has visitado una ciudad de hockey o las dedicadas al boxeo. Visitar estas localidades te permitirá vivir de primera mano estos emblemáticos deportes.

En el caso del hockey, ciudades como Chicago, Boston, Nueva York y Los Ángeles cuentan con aficionados entregados a este deporte sobre hielo. También es bastante fácil conseguir entradas, ya que hay 81 partidos en casa por temporada para elegir; sin embargo, si quiere que el ambiente sea electrizante, debe elegir un equipo que esté volando alto en la Liga Nacional de Hockey (NHL).

Por otra parte, todo aficionado al boxeo debería visitar Filadelfia al menos una vez en la vida. Todo aficionado a este deporte quiere subir corriendo las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia como hacía Rocky Balboa en la exitosa serie de películas. Además, los aficionados al deporte pueden incluso hacerse un selfie con la escultura cercana del ficticio campeón de boxeo. Es más, podrán hacer una visita al gimnasio de Joe Frazier, que ahora figura en el Registro Nacional de Lugares Históricos.

Planifica tu viaje en las temporadas de juegos

Los aficionados al deporte harán bien en planificar su viaje para la temporada alta. Por ejemplo, si quieres ver los mejores partidos de fútbol americano del calendario en Estados Unidos, deberías planificar tu viaje entre agosto y enero, que es la temporada de la NFL. Sin embargo, si te gusta el baloncesto, tendrás mucho donde elegir, ya que la temporada de la NBA se extiende de octubre a junio. Si deseas ver a las mejores estrellas del béisbol sobre el terreno de juego, organiza un viaje deportivo desde abril hasta principios de noviembre.

Es importante recordar que las versiones universitarias de los deportes siempre empezarán antes que las temporadas profesionales, y pueden durar uno o dos meses más. Por lo tanto, es importante tener esto en cuenta a la hora de planificar tu viaje.

Cuanto más antiguo, mejor

Son las tradiciones y la historia de las franquicias deportivas estadounidenses las que las hacen tan irresistibles. Un buen ejemplo de esto es el Fenway Park, el estadio más antiguo de las Grandes Ligas de Béisbol. El estadio, construido en 1912, es el origen de cientos de pintorescas historias de béisbol que enriquecerán aún más tu experiencia. Hoy en día está perfectamente renovado y es el único en su tipo, con su alto muro verde (el Monstruo Verde) sobresaliendo por detrás del jardín izquierdo y sus antiguos asientos orientados hacia el suelo en lugar de hacia el plato. Ver un juego de los Boston Red Sox en este estadio es una experiencia inigualable.