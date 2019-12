Cómo despierta cada signo del zodíaco

Dime tu signo y te diré si eres de los que se levanta contento, gruñón, de un salto, remolón, de los de 5 minutos más…Las características de cada signo influyen en cómo somos y en cómo afrontamos hasta las secuencias más sencillas de nuestra rutina diaria…

¿Cómo se levantan por la mañana los Aries?

Los Aries se levantan al instante como accionados por un resorte. Son capaces de desayunar, ducharse y vestirse en 20 minutos. Saldrán impecables de casa, a pesar del poco tiempo en el que se arreglan. Son una máquina desde que abren el ojo. En realidad necesitan dormir muy poco. Con 6 h. como mucho, ya han cargado las pilas. Eso sí, necesitan una pequeña siesta de 20 min./diarios o 2h el finde. Nunca llegan tarde al trabajo, al contrario, llegan con tiempo de un café y leer el periódico.

¿Cómo se levantan por la mañana los Tauro?

Los Tauro no oyen el despertador. Tienen un sueño muy profundo y les cuesta mucho volver a la realidad. Para ellos es horrible tener que hacer un esfuerzo tan grande cada día. Es su mayor logro, levantarse. Además, de dormir unas 9 a 10 h. necesitan una siesta de 3h. Se duchan por la noche y se preparan la ropa el día antes, para no llegar tarde cada día al trabajo. Una vez levantados, van retomando el contacto lentamente. El deporte a media mañana o por la tarde o noche, nunca a primera hora.

¿Cómo se levantan por la mañana los Géminis?

Los Géminis son capaces de saltar de la cama a los 2 minutos. Se lavan la cara y se bajan a la cocina a desayunar. Necesitan llenar su estómago, mientras ven las noticias de las 7:00h. y se acaban de despertar. Luego despiertan a todos y les preparan el desayuno. Se levantan de buen humor. Son muy rápidos arreglándose y se duchan la noche anterior. Si les da tiempo hacen su gimnasia o su meditación, si no la harán por la tarde. Duermen unas 7-8 h. y 1h. de siesta.

¿Cómo se levantan por la mañana los Cáncer?

Los Cáncer les cuesta relativamente despertar. Para ellos, poderse dar el lujo de despertarse durante 20 min. antes de salir de la cama, es un lujo. Pero en cuanto se miran al espejo y ven su cara de sueño, se despiertan de golpe para que les de tiempo a arreglarse bien. Su imagen es primordial y su elegancia les precede. No desatienden nada de su aspecto. Necesitan unas 7 ò 8 horas de sueño nocturno. No les gusta hacer la siesta, de hecho no la necesitan. Tienen demasiadas cosas que hacer. No les gusta hacer deporte y si alguno lo hace, será siempre por la tarde.

¿Cómo se levantan por la mañana los Leo?

Los Leo les cuesta 30 minutos despertarse. Les encanta dormitar e ir tomando contacto con la realidad lentamente. Ponen en orden sus ideas, piensan cómo se van a poner. Les encanta que les sirvan el desayuno a la cama. No hay que hablarles hasta después de desayunar. Les gusta desayunar mientras se arreglan. Aunque estén cansados, su imagen en el espejo, les obliga a arreglarse en profundidad, sin olvidar ropa y complementos. Cada día tienen que estar perfectos porque nunca se sabe lo que puede pasar… No les gusta la siesta, porque tienen demasiadas cosas que hacer. Duermen unas 7h. máx. El deporte por la tarde o a media mañana.

¿Cómo se levantan por la mañana los Virgo?

Los Virgo se despiertan muy fácilmente y saltan de la cama con mucha energía. Ya se ducharon la noche anterior. Se van a la cocina y preparan el desayuno para todos. Cuando ya los tienen a todos arreglados, se arreglan ellos y son capaces de arreglarse muy rápido. No necesitan siesta, pero sí que se acuestan muy pronto, para planificar con su agenda el día siguiente. Son capaces de hacer deporte antes de ir al trabajo. Duermen 7h.

¿Cómo se levantan por la mañana los Libra?

Los Libra necesitan su tiempo para despertar, pero sin exagerar, no sea que luego no se puedan arreglar y salir de casa impecable. Les encanta el desayuno en la cama y no salen de ella hasta terminar. No tienen problema en ir hablando e intercambiando ideas. Odian salir de casa precipitadamente. Para ellos es un lujo poder dormir, despertarse cuando quieran y arreglarse sin prisa. No les gusta hacer deporte y menos aún por la mañana. Duermen 8-9 h. y siesta 2h.

¿Cómo se levantan por la mañana los Escorpio?

Los Escorpio tienen problemas en levantarse por la mañana. Les cuesta mucho volver a la realidad, incluso alguno días están dispuesto a pasar de todo y seguir durmiendo. Se muestran huraños y no tienen ganas de hablar. Su vida empieza a partir de las 10:00h. y son capaces de dormir 12 h./diarias. Les encanta la siesta diaria 1 a 2 h. y les encanta el deporte, el cual practican diariamente, pero nunca por la mañana.

¿Cómo se levantan por la mañana los Sagitario?

Los Sagitario no tienen ningún problema en levantarse de un salto y ponerse en marcha. Lo primero hacen la cama, se duchan, se visten y bajan a desayunar. Son muy rápidos en todo. Se les puede hablar porque siempre están de buen humor. Pueden hacer deporte a primera hora o a cualquier hora, pero siempre lo hacen. Si pueden hacer siesta, hacen 1h. de siesta. Necesitan pocas horas de sueño 6h. Se levantan pronto y se acuestan tarde.

¿Cómo se levantan por la mañana los Capricornio?

Los Capricornio les cuesta mucho despertar. Necesitan una hora para ir dormitando y salir de las tinieblas. Suelen dormir 10 horas, hacer 4 h. de siesta (cuando pueden). El sueño es reparador y les pone de buen humor. Son más nocturnos que diurnos. No se les puede hablar hasta pasadas 1:30 minutos, porque se levantan de malhumor. Se arreglan con lentitud y necesitan una buena ducha para reanimarse. El fin de semana es para dormir, es lo que les hace sentir felices.

¿Cómo se levantan por la mañana los Acuario?

Los Acuario no les gusta despertarse, pero se levantan con bastante facilidad. Son diurnos. Cuando suena el despertador, abren los ojos, repasan mentalmente lo que tienen que hacer ese día y saltan de la cama. Lo primero un poco de bicicleta eliptica, ducha, desayuno y se arreglan sin casi mirarse en el espejo. No necesitan siesta, porque no paran en todo el día. Las siestas obligadas, para ellos serán su momento de lectura o una buena película. Eso sí, a las 22:00 estarán ya en la cama. Suelen dormir de 8 a 9 h.

¿Cómo se levantan por la mañana los Piscis?

Los Piscis les da rabia despertarse si están soñando algo bonito. Viven de sueños y son felices así. Si suena el despertador y no estaban soñando, es mucho más llevadero. Tardarán 10 min. en levantarse y lo harán rápidamente. Pueden hacer ejercicio por la mañana si se lo proponen, pero la siesta no se la quita nadie. Se acuestan relativamente pronto y con 8 h./noche es suficiente. No necesitan mucho tiempo para arreglarse ni tampoco se arreglan demasiado.