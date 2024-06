Cómo reconocer casinos en línea fraudulentos

Hay casinos online seguros, pero otros no lo son. Existen algunas formas de reconocerlos y en este artículo mencionamos algunos métodos para detectarlos.

No importa si vamos a jugar en un sitio web fuera del país, como Casino Jefe en Chile , lo importante es saber que tal entidad online es segura y legal.

Por ello, presentaremos algunas recomendaciones para los amantes de los casinos que nos advierten cuáles son las mejores prácticas a la hora de apostar online. Se trata de reglas del juego online que debes seguir para no caer en un casino ilegal.

Verifica si el casino tiene licencia

Esta es la regla más importante de todas. Si un casino no tiene una licencia internacional, entonces no se puede considerar como seguro. Esto se debe a que las licencias dan fe de que esta entidad ha sido testeada y probada. Son páginas web seguras, totalmente transparentes y con protocolos de juegos seguros.

Todos los casinos tienen sus sellos internacionales en la página principal, así como en sus términos y condiciones. Algunas de las entidades en las que puedes confiar son: Malta Gaming Authority (MGA), UK Gambling Commission (UKGC), Curaçao Gaming Control Board (GCB), Gibraltar Gambling Commissioner o Kahnawake Gaming Commission, por nombrar solo algunas.

Legislaciones locales

En caso de que nos encontremos residenciados en un país que sí tenga legalidad de juego interna, lo mejor es que apostemos en casinos locales. Este tipo de casinos ofrecen cobertura de seguridad adicional en el marco legal en caso de reclamos o disputas.

En el caso concreto de España, la entidad que ofrece dichas licencias es la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). A diferencia de las anteriores, ofrece cobertura jurídica y legal para los juegos dentro del territorio español.

Comprueba el certificado SSL

Si bien la mayoría de los sitios web hoy día ofrecen este certificado, aquellos que no los tengan, pueden ser sitios web dudosos. SLL es un protocolo de informática que significa en inglés Secure Sockets Layer. Básicamente, lo que hace es aplicar un código de encriptación y codificación de datos.

Estos protocolos son imperativos, ya que los casinos online operan con nuestros datos personales y datos financieros. Si cuentan con dicho protocolo, quiere decir que saben proteger nuestros datos personales.

Casinos con métodos de pago reconocibles

Por otro lado, es necesario que nos den claridad sobre cuáles métodos de pago permiten. Aquellos casinos que nos obligan a registrarnos con métodos de pago extraños o que no conocemos no son recomendables.

La mayoría de los casinos en línea concuerdan, en mayor o menor medida, con los métodos de pago disponibles. Todo sitio web seguro nos deja operar con nuestras tarjetas de crédito, algunas billeteras digitales populares y algunas criptomonedas. Pero, este criterio puede variar un poco dependiendo de la plataforma.

Medios de atención al cliente

Esta es una forma de detectar un casino fraudulento con facilidad. Todo casino que no tenga una atención al cliente, es dudoso.

Uno de los criterios para considerar un buen casino es que asistan en todo momento a los usuarios desde diferentes medios, ya sea correo electrónico, un chat o llamadas. Los sitios tramposos, directamente, no ofrecen asistencia de ningún tipo.

Reputación y reseñas de casinos

Otro método que se ha hecho popular es revisar las reseñas que dejan otros usuarios o críticos de casinos sobre un sitio web.

Esto nos ayuda a conocer en detalle cuáles son las ventajas y desventajas de un sitio web. Asimismo, podemos garantizar que la mayoría de sitios web que hacen reseñas de casinos, solo revisan entidades debidamente registradas y que ofrecen un servicio seguro.

Las ofertas jugosas y lucrativas pueden ser dudosas

Si un casino nos ofrece ofertas millonarias, realizando pocos pasos, es un potencial casino tramposo. Debes ser muy juicioso al ver este tipo de ofertas.

No te dejes engañar. Casi todos los casinos ofrecen bonos de bienvenida y premios (lo cual es normal y seguro). Pero, aquellos que no solo ofrecen eso, sino muy más, y, además, piden depósitos muy cuantiosos, pueden ser un sitio web no seguro.

Conclusión

En líneas generales, lo importante es que contemos con un casino que cuenta con una buena reputación en el mercado, tiene un gran número de adeptos y que ofrece a los clientes beneficios que no impliquen una actividad fraudulenta.

Es imperativo que todos los casinos tengan métodos de pago seguros, una licencia internacional y que den la mejor atención al cliente. De ese modo, podremos saber que, en cada una de nuestras rondas de juego, contamos con un sitio web seguro que nos respalda en todo momento. Si tal casino no incluye alguno de ellos, podemos activar nuestras alarmas y desconfiar de tal entidad.