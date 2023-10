Empleados de comercio cerraron un nuevo acuerdo salarial: cómo queda el básico

El sindicato que encabeza Armando Cavalieri y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (Came) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca) firmaron este jueves el acuerdo trimestral.

Corresponde a la paritaria de Comercio, que va de abril 2023 a marzo 2024. Cabe destacar que habían acordado un 28% para el trimestre julio-septiembre.

"Estos acuerdos trimestrales nos permiten estar más en sintonía con el incremento de los precios, y de esta manera, contribuimos a fortalecer el poder adquisitivo de los empleados de Comercio, garantizar su bienestar económico en un entorno marcado por la fluctuación de los costos y la constante evolución de la economía", expresó Cavalieri.

Nuevo acuerdo de empleados de comercio: cómo se implementará

A partir de octubre de 2023 las remuneraciones básicas convencionales serán equivalentes a las correspondientes al mes de septiembre de 2023 con más un porcentual del 9% remunerativo.

Conforme a ello, los incrementos pactados en el acuerdo se liquidarán tomando como base de cálculo las escalas básicas convencionales correspondientes a este mes, conformado por septiembre de 2023 más 9%.

A partir de allí, se pactaron tres aumentos no remunerativos y no acumulativos a pagarse: 11% desde octubre, 13,5% desde noviembre y 13,5% desde diciembre. Los montos no remunerativos se incorporarán a las escalas del mes de enero de 2024, por su valor nominal.

