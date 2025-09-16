Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este martes 16 de septiembre

16 de septiembre 2025 · 07:06hs
UNO Santa Fe

Horóscopo del martes 16 de septiembre de 2025

Aries (21/3 al 19/4)

Se abre una oportunidad laboral o económica que puede impulsarte a tomar decisiones rápidas. No te precipites: evaluá antes de actuar.

Tauro (20/4 al 20/5)

Día ideal para ordenar tu rutina y enfocarte en objetivos claros. En lo personal, alguien cercano te dará un consejo valioso.

Géminis (21/5 al 20/6)

La comunicación será clave: un mensaje o conversación puede aclarar dudas. Buen momento para afianzar vínculos.

Cáncer (21/6 al 22/7)

La energía del día favorece lo emocional: podés sentir nostalgia, pero también la necesidad de proyectar algo nuevo. Escuchá tu intuición.

Leo (23/7 al 22/8)

El martes te invita a brillar en lo social. Una reunión, entrevista o encuentro será decisivo para tu imagen personal.

Virgo (23/8 al 22/9)

La semana avanza con cierta tensión en lo laboral. Evitá discusiones innecesarias y priorizá el diálogo constructivo.

Libra (23/9 al 22/10)

Se activan planes de viajes, estudios o proyectos a largo plazo. Momento para ampliar horizontes y abrir la mente.

Escorpio (23/10 al 21/11)

Tu magnetismo está en alza. Día propicio para resolver cuestiones de pareja o cerrar acuerdos importantes.

Sagitario (22/11 al 21/12)

En lo laboral, se vislumbran avances después de un tiempo de espera. En lo personal, paciencia: alguien necesita tu apoyo.

Capricornio (22/12 al 19/1)

La organización será tu aliada. Ordenar pendientes te permitirá encarar nuevos proyectos con más claridad.

Acuario (20/1 al 18/2)

Tu creatividad estará a pleno: ideal para plasmar ideas originales. Una propuesta inesperada podría entusiasmarte.

Piscis (19/2 al 20/3)

Se despiertan emociones intensas en el ámbito familiar o afectivo. Buen día para cerrar viejas heridas y mirar hacia adelante.

