Como es habitual te acercamos el horóscopo para este domingo 29 de marzo

Es tu mes y se nota. Sin embargo, este domingo el cuerpo te pide que bajes las revoluciones. No intentes hacer todo a la vez.

Amor: Un encuentro casual o una charla sincera con tu pareja te dará la seguridad que necesitabas.

Dinero: Evitá planificar gastos grandes hoy; disfrutá de lo que tenés sin pensar en el lunes.

Salud: El descanso no es pérdida de tiempo, es inversión. Dormí una siesta reparadora.

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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Mañana Venus ingresa en tu signo, por lo que hoy sentís una especie de "calma antes de la tormenta" positiva. Disfrutá del silencio.

Amor: Jornada de introspección. Entender qué querés realmente te ayudará a vincularte mejor.

Dinero: Momento ideal para organizar papeles o facturas pendientes desde la comodidad del sillón.

Salud: Conectá con la naturaleza, aunque sea un rato en un parque o jardín.

Gemini (21 de mayo – 20 de junio)

Tu mente no descansa, pero tus amigos son el cable a tierra ideal. Buscá compañía que te haga reír y te saque de los pensamientos circulares.

Amor: La complicidad intelectual es lo que más te atrae hoy. Una película o un libro compartido será un gran plan.

Dinero: No es día para decisiones financieras. Dejá las planillas para mañana.

Salud: Cuidá tus manos y brazos; evitá esfuerzos innecesarios o posturas incómodas.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Sentís la mirada de los demás sobre vos, incluso en un día de descanso. Tu intuición está muy afilada para detectar lo que tu familia necesita.

Amor: El refugio está en los afectos más cercanos. Un almuerzo familiar será el bálsamo que necesitás.

Dinero: Proyectás mejoras en tu hogar. Es un buen momento para imaginar reformas sin presiones económicas aún.

Salud: Tu estómago está sensible; optá por una dieta liviana y casera.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu optimismo es el motor de los que te rodean. Este domingo podrías recibir una noticia del extranjero o de alguien que vive lejos.

Amor: Te sentís generoso y con ganas de consentir a quien amás. El romance está muy favorecido.

Dinero: Gastar en una salida cultural o un pequeño viaje valdrá la pena por el bienestar que te genera.

Salud: Caminar o mover el cuerpo al aire libre renovará tu energía vital.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Día de gran profundidad emocional. Te resultará fácil soltar aquello que te pesaba durante la semana y empezar a sanar.

Amor: La pasión y la entrega marcan el ritmo del domingo. Menos análisis y más sentimiento.

Dinero: Podrías recibir un mensaje sobre un tema de dinero compartido o una deuda que se resuelve.

Salud: La meditación o el yoga te ayudarán a procesar las emociones de la semana.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El foco está en el equilibrio de tus vínculos. Si hubo tensiones el sábado, hoy es el día ideal para la reconciliación y el diálogo.

Amor: La armonía es posible si escuchás tanto como hablás. Un plan de a dos será perfecto.

Dinero: No te dejes llevar por consejos financieros de amigos; confiá en tu propio criterio.

Salud: Cuidá tu hidratación; tu piel y riñones te lo agradecerán al terminar el día.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Aunque sea domingo, sentís el impulso de organizar la semana próxima. Hacer listas te dará una sensación de control que te calma.

Amor: Los pequeños detalles cotidianos son tu forma de decir "te quiero". Tu pareja lo valorará mucho.

Dinero: Estabilidad. No hay grandes cambios, lo cual es una buena noticia para tu tranquilidad.

Salud: Un baño relajante con sales o aceites será el cierre perfecto para tu jornada.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Es un domingo de pura chispa creativa. Sentirás ganas de jugar, divertirte o dedicarle tiempo a un hobby que tenías olvidado.

Amor: Tu carisma natural está en alza. Si estás soltero, una charla casual podría volverse muy interesante.

Dinero: La suerte te acompaña en lo pequeño. No arriesgues capital, pero disfrutá de la buena racha.

Salud: Tu energía es contagiosa; aprovechala para hacer algo divertido con amigos.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El hogar es tu santuario hoy. Sentirás la necesidad de estar con los tuyos o de simplemente disfrutar de tu espacio personal.

Amor: Sanar viejas heridas familiares te permitirá estar más presente y disponible para el amor.

Dinero: Momento de austeridad consciente. No necesitás comprar nada para pasar un domingo excelente.

Salud: Escuchá a tu cuerpo; si sentís cansancio óseo, descansá más horas de lo habitual.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tu capacidad de comunicación está brillante. Es un gran día para escribir, llamar a personas queridas o simplemente navegar por temas que te den curiosidad.__IP__

Amor: Necesitás libertad y aire. Un plan que no sea estructurado será el que mejor te siente.

Dinero: Noticias que llegan a través de redes o mensajes sobre un proyecto que te interesa.

Salud: Evitá el exceso de cafeína o estímulos visuales; tu sistema nervioso necesita calma.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Día para disfrutar de lo material y lo espiritual por igual. Te sentís agradecido por lo que lograste construir hasta ahora.