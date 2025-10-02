Horóscopo del jueves 2 de octubrede 2025
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Como es habitual te acercamos el horóscopo para este jueves 2 de octubre
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
La energía del día te impulsa a tomar decisiones rápidas. Cuidá no dejarte llevar por la ansiedad: un paso firme vale más que diez apresurados.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
El trabajo puede traerte buenas noticias, pero también cierta sobrecarga. No dudes en pedir ayuda o delegar. En lo personal, una charla sincera aclara malentendidos.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Tu curiosidad te lleva a nuevas oportunidades. Será un día ideal para contactos, estudios o proyectos creativos. En lo emocional, alguien busca tu atención.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Necesitás un respiro: bajá el ritmo y escuchá tus emociones. La familia o el hogar se vuelven el refugio perfecto para recargar energías.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Tu carisma brilla y te convierte en el centro de atención. Es un buen día para entrevistas, reuniones o presentaciones. En el amor, un gesto tuyo puede conquistar.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre) El orden y la planificación te dan ventaja. Aprovechá el día para organizar papeles, cuentas o tareas pendientes. La claridad mental será tu gran aliada.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
La Luna resalta tu necesidad de equilibrio. Habrá momentos de tensión, pero tu diplomacia puede transformar discusiones en acuerdos.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Tus emociones estarán intensas. Día favorable para investigar, cerrar un ciclo o tomar una decisión que venías postergando. En lo sentimental, se activa la pasión.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Un proyecto a futuro empieza a tomar forma. Rodeate de gente positiva y escuchá consejos: una colaboración será clave.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
En lo laboral, tu esfuerzo empieza a ser reconocido. No temas mostrar tus logros. En lo personal, un encuentro inesperado puede cambiar tu rutina.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
El día invita a salir de la rutina. Una propuesta novedosa te motiva y abre tu mente. En lo afectivo, necesitás más libertad y espacio.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Tu intuición está muy fuerte: seguí esa corazonada. Día ideal para meditar, crear o conectar con tu lado espiritual. En lo material, una sorpresa económica podría llegar.