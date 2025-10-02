Como es habitual te acercamos el horóscopo para este jueves 2 de octubre

La energía del día te impulsa a tomar decisiones rápidas. Cuidá no dejarte llevar por la ansiedad: un paso firme vale más que diez apresurados.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El trabajo puede traerte buenas noticias, pero también cierta sobrecarga. No dudes en pedir ayuda o delegar. En lo personal, una charla sincera aclara malentendidos.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu curiosidad te lleva a nuevas oportunidades. Será un día ideal para contactos, estudios o proyectos creativos. En lo emocional, alguien busca tu atención.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Necesitás un respiro: bajá el ritmo y escuchá tus emociones. La familia o el hogar se vuelven el refugio perfecto para recargar energías.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu carisma brilla y te convierte en el centro de atención. Es un buen día para entrevistas, reuniones o presentaciones. En el amor, un gesto tuyo puede conquistar.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre) El orden y la planificación te dan ventaja. Aprovechá el día para organizar papeles, cuentas o tareas pendientes. La claridad mental será tu gran aliada.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La Luna resalta tu necesidad de equilibrio. Habrá momentos de tensión, pero tu diplomacia puede transformar discusiones en acuerdos.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tus emociones estarán intensas. Día favorable para investigar, cerrar un ciclo o tomar una decisión que venías postergando. En lo sentimental, se activa la pasión.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Un proyecto a futuro empieza a tomar forma. Rodeate de gente positiva y escuchá consejos: una colaboración será clave.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

En lo laboral, tu esfuerzo empieza a ser reconocido. No temas mostrar tus logros. En lo personal, un encuentro inesperado puede cambiar tu rutina.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El día invita a salir de la rutina. Una propuesta novedosa te motiva y abre tu mente. En lo afectivo, necesitás más libertad y espacio.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Tu intuición está muy fuerte: seguí esa corazonada. Día ideal para meditar, crear o conectar con tu lado espiritual. En lo material, una sorpresa económica podría llegar.