Como es habitual te acercamos el horóscopo para este martes 17 de febrero

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Un día para bajar la guardia. Sentirás la necesidad de ayudar a alguien que lo está pasando mal. En lo laboral, confiá en tu intuición más que en los datos fríos; hoy tus "pálpitos" no fallarán.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Los proyectos grupales fluyen con armonía. Es un martes excelente para el activismo o para reunirte con amigos que comparten tus mismos ideales. Te sentirás muy apoyado y comprendido por tu entorno.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Tu imagen profesional se suaviza. Si tenés que dar una charla o liderar un equipo, hoy lo harás desde la empatía, lo que generará mucha lealtad en los demás. Un logro importante está cerca de concretarse.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Sentirás una gran expansión espiritual. Es un día ideal para planificar un viaje a un lugar con agua o para iniciar estudios relacionados con el arte o el misticismo. Tu mente vuela alto y sin límites hoy.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Día de transformaciones internas. Podrías descubrir un secreto o entender finalmente una situación que te tenía confundido. En lo financiero, es buen momento para gestionar legados o dinero de terceros.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

El foco sigue en la pareja o socios. Hoy es el día para limar asperezas. La energía de Piscis te invita a dejar de lado la lógica y simplemente sentir. Un gesto romántico inesperado podría cambiarte el humor.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Tu salud y bienestar te piden atención. Buscá terapias alternativas o simplemente tomate un tiempo para meditar en medio de la jornada laboral. En el trabajo, la colaboración será más efectiva que la competencia.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

La creatividad está en su punto máximo. Si tenés un proyecto artístico, hoy es el día para dedicarle tiempo. En el amor, podrías vivir un encuentro de ensueño o una conexión casi "telepática" con alguien.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Día para estar "puertas adentro". Sentirás un fuerte deseo de paz y tranquilidad en tu hogar. Es un buen momento para sanar vínculos con tus padres o figuras de autoridad del pasado.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Tus palabras hoy tienen el poder de sanar. Es un excelente martes para escribir, enseñar o simplemente tener esa charla pendiente que venías postergando por temor a no ser entendido.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Es el último día del Sol en tu signo antes de pasar a Piscis. Aprovechá para cerrar ciclos personales. En lo económico, prestá atención a tus gastos; podrías tener una tentación de compra impulsiva por una cuestión emocional.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Con la Luna y Marte favoreciendo tu signo, te sentís imparable pero a la vez muy sensible. Tu magnetismo es irresistible hoy. Usá esta energía para manifestar lo que querés para el resto del mes.