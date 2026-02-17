Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este martes 17 de febrero

17 de febrero 2026 · 07:31hs
Horóscopo Acuario

UNO Santa Fe

Horóscopo Acuario

Horóscopo del martes 17 de febrero de 2026

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Un día para bajar la guardia. Sentirás la necesidad de ayudar a alguien que lo está pasando mal. En lo laboral, confiá en tu intuición más que en los datos fríos; hoy tus "pálpitos" no fallarán.

Horoóscopo
Horóscopo diario

Horóscopo diario

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Los proyectos grupales fluyen con armonía. Es un martes excelente para el activismo o para reunirte con amigos que comparten tus mismos ideales. Te sentirás muy apoyado y comprendido por tu entorno.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Tu imagen profesional se suaviza. Si tenés que dar una charla o liderar un equipo, hoy lo harás desde la empatía, lo que generará mucha lealtad en los demás. Un logro importante está cerca de concretarse.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Sentirás una gran expansión espiritual. Es un día ideal para planificar un viaje a un lugar con agua o para iniciar estudios relacionados con el arte o el misticismo. Tu mente vuela alto y sin límites hoy.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Día de transformaciones internas. Podrías descubrir un secreto o entender finalmente una situación que te tenía confundido. En lo financiero, es buen momento para gestionar legados o dinero de terceros.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

El foco sigue en la pareja o socios. Hoy es el día para limar asperezas. La energía de Piscis te invita a dejar de lado la lógica y simplemente sentir. Un gesto romántico inesperado podría cambiarte el humor.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Tu salud y bienestar te piden atención. Buscá terapias alternativas o simplemente tomate un tiempo para meditar en medio de la jornada laboral. En el trabajo, la colaboración será más efectiva que la competencia.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

La creatividad está en su punto máximo. Si tenés un proyecto artístico, hoy es el día para dedicarle tiempo. En el amor, podrías vivir un encuentro de ensueño o una conexión casi "telepática" con alguien.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Día para estar "puertas adentro". Sentirás un fuerte deseo de paz y tranquilidad en tu hogar. Es un buen momento para sanar vínculos con tus padres o figuras de autoridad del pasado.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Tus palabras hoy tienen el poder de sanar. Es un excelente martes para escribir, enseñar o simplemente tener esa charla pendiente que venías postergando por temor a no ser entendido.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Es el último día del Sol en tu signo antes de pasar a Piscis. Aprovechá para cerrar ciclos personales. En lo económico, prestá atención a tus gastos; podrías tener una tentación de compra impulsiva por una cuestión emocional.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Con la Luna y Marte favoreciendo tu signo, te sentís imparable pero a la vez muy sensible. Tu magnetismo es irresistible hoy. Usá esta energía para manifestar lo que querés para el resto del mes.

Horóscopo martes febrero
Noticias relacionadas
Horóscopo Acuario

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Acuario

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Acuario

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Acuario

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Bullrich admitió el error en la reforma laboral por no diferenciar enfermedades graves y leves

Bullrich admitió el "error" en la reforma laboral por no diferenciar enfermedades graves y leves

Comercio y hotelería pagarán menos Ingresos Brutos en Santa Fe: baja al 2,5% para pymes

Comercio y hotelería pagarán menos Ingresos Brutos en Santa Fe: baja al 2,5% para pymes

Decomisaron más de 500 animales silvestres en la Ruta 34 y fueron trasladados a La Esmeralda: cuál será su destino final

Decomisaron más de 500 animales silvestres en la Ruta 34 y fueron trasladados a La Esmeralda: cuál será su destino final

Último Momento
Bullrich admitió el error en la reforma laboral por no diferenciar enfermedades graves y leves

Bullrich admitió el "error" en la reforma laboral por no diferenciar enfermedades graves y leves

Comercio y hotelería pagarán menos Ingresos Brutos en Santa Fe: baja al 2,5% para pymes

Comercio y hotelería pagarán menos Ingresos Brutos en Santa Fe: baja al 2,5% para pymes

Decomisaron más de 500 animales silvestres en la Ruta 34 y fueron trasladados a La Esmeralda: cuál será su destino final

Decomisaron más de 500 animales silvestres en la Ruta 34 y fueron trasladados a La Esmeralda: cuál será su destino final

Se jugó la quinta fecha de la Liga Argentina Femenina

Se jugó la quinta fecha de la Liga Argentina Femenina

El Nuevo Car Show estuvo presente en la fiesta del automovilismo corondino

El Nuevo Car Show estuvo presente en la fiesta del automovilismo corondino

Ovación
Todo listo para el comienzo de la Liga Nacional Femenina en Mendoza

Todo listo para el comienzo de la Liga Nacional Femenina en Mendoza

Willie Pep fue escenario de un festival amateur en barrio Roma

Willie Pep fue escenario de un festival amateur en barrio Roma

La velada de boxeo en El Timbó de Coronda fue un éxito

La velada de boxeo en El Timbó de Coronda fue un éxito

Capibaras XV comienza a contar los días para el debut

Capibaras XV comienza a contar los días para el debut

El Nuevo Car Show estuvo presente en la fiesta del automovilismo corondino

El Nuevo Car Show estuvo presente en la fiesta del automovilismo corondino

Policiales
Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

Cayeron presos la autora del robo en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya y el hombre que se convirtió en el encubridor

Cayeron presos la autora del robo en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya y el hombre que se convirtió en el encubridor

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus