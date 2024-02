Ultimátum del gobernador de Chubut a Milei por la coparticipación: "No sale una gota de petróleo más"

"Si el miércoles no nos sacan la pata de encima a los chubutenses, no sale una gota de petróleo de la provincia y ahí los quiero ver si son tan guapos. Es ilegal lo que están haciendo y vamos a ir hasta las últimas consecuencias" expresó Torres este miércoles, durante una multitudinaria movilización encabezada por los gremios petroleros, camioneros y de la construcción, en reclamo por la quita de recursos nacionales y la desinversión de las empresas de hidrocarburos en la región.

Torres habló en el marco de los festejos por el 123° aniversario de Comodoro Rivadavia, ciudad cabecera de la cuenca petrolera del Golfo San Jorge, donde acusó a la cartera de Hacienda de retener "de manera indebida" fondos por deudas a corto plazo que el gobierno local tomó durante la administración anterior.

Seguidamente, Torres compartió en sus redes sociales oficiales un comunicado conjunto firmado también por los gobernadores Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Sergio Ziliotto (La Pampa), y Claudio Vidal (Santa Cruz), titulado "Las provincias Unidas del Sur".

Allí, expone que "las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto", y que "nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio".

"En febrero el gobierno nacional nos retuvo ilegalmente $13.500 millones. Es más de un tercio de nuestra coparticipación mensual. Si no cumplen con la Constitución y no le envían los recursos a los Chubutenses, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas", sentenció Torres.