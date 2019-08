En Tucumán nos juntamos unos cuantos productores y acordamos pagar un bono de $5.000 si Mauricio Macri pasa a segunda vuelta. Este bono se pagaría con el sueldo de octubre al personal, es decir, entre el 1 y el 10 de noviembre". Los dichos surgen de un audio enviado por un empresario agropecuario, Gonzalo Blasco, que además fue candidato en 2017 por Cambiemos.

En declaraciones a diversos medios Blasco reconoció la propuesta pero argumentó que no es una compra de votos porque no obliga a los trabajadores de su empresa a votar por Macri. Es, según sus dichos, un bono atado al resultado electoral independiente de lo que hagan sus trabajadores.

"Se discutió un poco el precio. Algunos opinan pagar tres, otros cinco, hay uno que paga 10... $10.000, así que esto es muy importante", continúa el mensaje de Blasco que según explicó era para el ámbito privado pero que terminó filtrándose.

Asimismo, explicó el doble impacto electoral de la propuesta: "La gente también está asustada. Yo hoy le transmití a mi personal y lo tomó muy bien, estaban contentos, me dijeron que me van a acompañar. Esto es muy bueno porque ese voto vale por dos, muchachos. Le restamos uno a ellos (a la fórmula peronista) y viene uno para Mauricio. Esto háganlo correr boca a boca, no es nada institucional, pero avísenle a sus vecinos a sus amigos".

Ámbito.