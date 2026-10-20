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Crimen de Pelusa Farías: el acusado fue declarado culpable por unanimidad y la Fiscalía pedirá prisión perpetua

Los doce integrantes del jurado popular hallaron culpable a Augusto Monzón por el homicidio criminis causa del cambista, asesinado en febrero de 2024 en la peatonal San Martín. Su familia expresó alivio tras el veredicto.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

20 de octubre 2026 · 18:43hs
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Veredicto unánime. Augusto Monzón fue declarado culpable por unanimidad del homicidio criminis causa de Carlos Pelusa Farías.

Veredicto unánime. Augusto Monzón fue declarado culpable por unanimidad del homicidio criminis causa de Carlos "Pelusa" Farías.

El jurado popular declaró culpable por unanimidad a Augusto Joaquín Monzón, de 24 años, por el homicidio criminis causa de Carlos Alberto “Pelusa” Farías, el cambista de 57 años asesinado el 21 de febrero de 2024 en un local comercial de la peatonal San Martín de la ciudad de Santa Fe.

El veredicto se conoció este martes por la tarde, durante el juicio por jurados. Los doce ciudadanos que integraron el tribunal coincidieron con la calificación penal sostenida por la Fiscalía y la querella, que atribuyeron el crimen a la intención de robarle dinero a Farías y procurar la impunidad del responsable.

Durante la audiencia, la presidenta del jurado leyó la decisión alcanzada por unanimidad: “Nosotros, el jurado, por unanimidad encontramos al acusado Augusto Joaquín Monzón, culpable del delito de homicidio criminis causa, conforme al requerimiento de la acusación”.

Luego de constatar que las partes no harían uso de las facultades para corroborar la votación, el juez ordenó al personal de seguridad trasladar al imputado en condición de detenido.

LEER MÁS: "No queremos venganza, solo justicia": habló el hijo de "Pelusa" Farías en el inicio del juicio por jurados

La Fiscalía pedirá prisión perpetua

La acusación estuvo a cargo del fiscal Estanislao Giavedoni y del abogado querellante Martín Risso Patrón. Ambos sostuvieron que Monzón mató a Farías para robarle dinero y garantizar su impunidad. Por su parte, el defensor Gustavo Abraham cuestionó esa hipótesis y planteó que la muerte se produjo en el contexto de una pelea.

Tras conocerse el veredicto, Giavedoni confirmó que la causa avanzará hacia la instancia de imposición de pena y anticipó cuál será el pedido de la Fiscalía.

“Se realizará una audiencia para la imposición de pena. Por el tipo de delito, establece una pena de prisión perpetua, y es lo que pediremos”, señaló el fiscal.

La figura de homicidio criminis causa contempla el asesinato cometido para preparar, facilitar o consumar otro delito, ocultarlo o procurar la impunidad de su autor. En este caso, los acusadores sostuvieron que Farías fue asesinado para sustraerle dinero y evitar que el responsable fuera identificado.

El alivio de la familia de Pelusa Farías

Tras la lectura del veredicto, Maximiliano, hijo de la víctima, expresó el dolor que atraviesa su familia desde el crimen y el alivio que les produjo la decisión del jurado.

“Es un dolor que no va a cesar nunca en nuestra vida. Nuestra familia dejó un vacío enorme. Pero gracias a Martín (abogado querellante) y gracias a la Fiscalía, hoy sentimos un respiro enorme para nuestra familia”, manifestó emocionado.

LEER MÁS: Pedirán prisión perpetua para el acusado de matar a Carlos Farías en un comercio de la peatonal santafesina

La familia de Farías siguió de cerca el desarrollo del juicio y aguardaba una resolución sobre la responsabilidad penal de Monzón. El veredicto unánime representó un avance en el proceso judicial, aunque la pérdida, según expresó su hijo, deja una ausencia que no podrá repararse.

Cómo fue el crimen

Carlos Alberto “Pelusa” Farías tenía 57 años y se dedicaba desde hacía más de dos décadas al cambio informal de divisas, actividad por la que era conocido como “arbolito” en la peatonal santafesina.

El 21 de febrero de 2024 ingresó junto a Monzón a un local comercial de la peatonal San Martín. Según la reconstrucción de la investigación, ambos entraron durante la tarde y, tiempo después, Monzón fue el único que salió del lugar.

Farías permaneció desaparecido hasta el viernes 23 de febrero, cuando su cuerpo fue encontrado oculto en un depósito del comercio. La investigación reconstruyó los movimientos de ambos mediante cámaras de seguridad y testimonios.

Para la Fiscalía y la querella, el asesinato estuvo relacionado con la intención de sustraerle dinero al cambista. La defensa rechazó esa interpretación y sostuvo una hipótesis diferente sobre las circunstancias en las que murió.

Con el veredicto unánime, el jurado popular declaró culpable a Monzón por homicidio criminis causa. Ahora, la Justicia deberá realizar la audiencia de imposición de pena, en la que la Fiscalía adelantó que solicitará prisión perpetua.

Pelusa crimen Fiscalía prisión
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