El hombre, de 62 años, está acusado de cometer el homicidio con un arma de fuego en la vía pública. También le atribuyeron la tenencia y portación ilegítima de otras armas.

Prisión preventiva. Un hombre de 62 años seguirá detenido por el homicidio de su vecino en Villa Guillermina.

Un hombre de 62 años, identificado por sus iniciales LHP, quedó en prisión preventiva en el marco de la investigación por el homicidio de Elvio Geisser, cometido en Villa Guillermina, departamento General Obligado. La medida fue dispuesta a pedido del fiscal Juan Carlos Koguc durante una audiencia realizada en los tribunales de Las Toscas.

La jueza Natalia Palud hizo lugar al requerimiento de la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva del imputado, pese a que la Defensa había propuesto medidas alternativas y ofrecido un inmueble y vehículos como garantía.

“La magistrada hizo lugar a nuestro requerimiento en función de la gravedad del caso”, sostuvo Koguc. Según explicó, la jueza consideró que la atribución delictiva estaba acreditada con el grado de probabilidad requerido para esta etapa de la investigación, que la pena en expectativa es alta y de cumplimiento efectivo y que los riesgos procesales permanecían latentes.

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El homicidio y las armas secuestradas

De acuerdo con la atribución fiscal, el crimen ocurrió el viernes de la semana pasada durante la madrugada, en la vía pública. El hecho tuvo lugar sobre calle Rosario, entre Bernardino Rivadavia y San Martín, en una cuadra donde tanto la víctima como el imputado residían y tenían sus respectivos comercios.

Koguc señaló que el agresor habría utilizado un arma de fuego para quitarle la vida a Geisser.

Además, al hombre se le atribuyeron delitos vinculados con la tenencia y portación ilegítima de armas. En concreto, la Fiscalía le imputó la autoría de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, tenencia indebida de arma de guerra y de arma de uso civil condicional, y portación ilegítima de ambas categorías de armamento.

La investigación continúa bajo la dirección del fiscal Juan Carlos Koguc.