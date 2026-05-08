Pedirán prisión perpetua para el acusado de matar a Carlos Farías en un comercio de la peatonal santafesina

El fiscal Estanislao Giavedoni sostuvo que el crimen fue cometido para robarle 20.000 dólares a la víctima

Carlos Alberto Farías de 57 años, apodado "Pelusa", quien fue hallado muerto en el depósito de un local comercial de la peatonal San Martín.

La Justicia de Santa Fe avanzó hacia el juicio por el crimen de Carlos Alberto Farías , el hombre asesinado en febrero de 2024 dentro de un local comercial ubicado sobre la peatonal San Martín de la capital provincial. El fiscal Estanislao Giavedoni confirmó que solicitará la pena de prisión perpetua para el acusado, identificado por sus iniciales AJM , al considerar que se trató de un homicidio criminis causa , es decir, cometido para facilitar un robo.

La definición se dio durante la audiencia preliminar realizada este jueves en los tribunales santafesinos, donde el juez Nicolás Falkenberg admitió la acusación fiscal y dispuso que el caso sea debatido en un juicio por jurados.

Un crimen para robar 20.000 dólares

Según expuso el fiscal, el hecho ocurrió el 21 de febrero de 2024 en un comercio de venta de indumentaria ubicado en San Martín al 2.600, en plena peatonal santafesina.

De acuerdo con la investigación, Carlos Farías, quien realizaba de manera informal operaciones de cambio de moneda extranjera, acudió al local cerca de las 13.30 para concretar una venta de dólares. Sin embargo, el acusado habría tenido desde el inicio la intención de matarlo y quedarse con el dinero.

“Lo atacó a golpes en el rostro y en la cabeza”, sostuvo Giavedoni, quien remarcó que el imputado actuó de forma “sorpresiva y fría”, aprovechando una situación de superioridad física sobre la víctima.

El cuerpo fue ocultado en el depósito

La Fiscalía indicó que, tras el ataque, Farías murió dentro del local comercial. Luego, el acusado habría trasladado el cuerpo hasta el depósito ubicado en la parte trasera del inmueble y lo cubrió con bolsas que contenían prendas de vestir para intentar ocultarlo.

Además, el fiscal aseguró que el imputado intentó borrar evidencias del crimen. “Limpió rastros de sangre tanto en el salón de ventas como en un pasillo que conduce al depósito”, detalló.

La investigación también sostiene que el acusado sustrajo el teléfono celular de la víctima y se apoderó de 20.000 dólares que Farías llevaba consigo.

Juicio por jurados en Santa Fe

Con la acusación ya admitida, la causa avanzará ahora hacia un juicio por jurados, mecanismo que continúa sumando casos resonantes dentro del sistema judicial santafesino.

Para el Ministerio Público de la Acusación, la gravedad del hecho y las circunstancias en las que ocurrió justifican el pedido de la máxima pena prevista en el Código Penal.

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