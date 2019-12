La agrupación Glorioso 89 salió a cruzar a Luis Spahn

La conferencia de prensa que brindó el pasado jueves el presidente Luis Spahn generó mucha polémica. Allí, el máximo dirigente le apuntó a la oposición y también al periodismo considerando que ambos perjudicaban el presente institucional del club.

Frente a esta postura beligerante de Spahn, la agrupación Glorioso 89 emitió un duro comunicado en el que le responde al presidente. El mismo lleva la firma de Carlos Ghisolfo, Adrián Cornaglia y Ximena Cordero.

La Agrupación Glorioso 89 expresa su malestar ante las declaraciones hechas por el presidente de la institución, Luis Spahn, en ocasión de la conferencia de prensa realizada días atrás. Lamentablemente, el máximo dirigente de Unión volvió a faltar a la cita con la verdad y cayó groseramente en acusaciones hacia socios, socias, periodistas y oposición. La oportunidad era propicia para que se echara luz con respecto a los innumerables problemas que existen en la institución, o que el presidente tiene con la justicia federal y provincial. Nada pudo saberse con respecto al porqué después de 10 años de gestión todavía se necesita de su chequera para funcionar, o el detalle de venta de jugadores, incorporaciones innecesarias que tapan a nuestros juveniles, la mala campaña de esta temporada, los pormenores que determinaron la salida de los profesionales Eduardo Magnín y Marcelino Galoppo, las pésimas condiciones en las que entrenan las inferiores, las obras prometidas y no cumplidas, etc. Tampoco contestó con claridad las preguntas que le realizaron los periodistas, e incluso, llegó a ningunear el trabajo de algunos de ellos, con quienes nos solidarizamos. No hablaremos sobre lo ocurrido en la fiesta de egresados del IPEI, puesto que ya lo hicimos y entendemos que existen problemas más urgentes a resolver. Sí queremos dedicar un párrafo a la absoluta falta de interés por respetar la decisión de los socios y socias en conformar una auditoría para clarificar la deuda del club con su persona, a tal punto de no nombrar a los directivos que la debían integrar y no prestar ningún tipo de colaboración para quienes sí la integran, y que han debido realizar el trabajo encomendado sin ningún aporte del principal responsable del Club ni de su Comisión Directiva, en una actitud que, por lo menos, demuestra un total desinterés en tranquilizar a los unionistas respecto al manejo de los recursos que son de todos los socios. Ante todo esto, exigimos el cese inmediato de la persecución que se está dando hacia socios, socias, referentes opositores y periodistas por el simple hecho de pensar distinto. Exigimos también, que se respete el trabajo desinteresado de los unionistas que han trabajado en la auditoría y se los deje de denostar. Por otra parte, reiteramos la exigencia realizada con fecha 5 de septiembre, junto a las otras agrupaciones opositoras, para que el club "no realice pagos de deuda no reconocida expresamente en el balance aprobado el año anterior” y que está siendo relevada por la auditoría y por la justicia. Por último, le recordamos al presidente Luis Spahn que nunca llamó a la oposición, como se había comprometido, para trabajar juntos con proyectos que se propusieron durante la campaña electoral. Lo exhortamos a que lo haga y le recordamos que, contrario a lo que expresó al decir que “debemos aceptar quienes somos”, usted es el presidente de Unión de Santa Fe, una institución de 112 años de vida y de las más grandes del interior del país, con una rica historia social y deportiva, que exige respeto a la misma y grandeza para encarar nuevos desafíos y grandes logros a conseguir. #AGanarUnión