Los médicos de Santa Fe vuelven al paro y advierten: "Nuestra gente está agotada y se está cayendo"

Los médicos nucleados en la Asociación de Médico de la República Argentina (Amra) lanzaron un nuevo paro, esta vez por 48 horas para miércoles y jueves, para revelar el agotamiento del personal de salud en el marco de la pandemia y reclamar un nuevo llamado para discutir salarios. "Nuestra gente está agotada y se está cayendo", advirtieron.



El gremio de los médicos profundiza la medida de fuerza que realizó la semana pasada y que había sido por 24 horas

“Lamentablemente estamos otra vez de paro, esta vez por 48 horas, dentro de nuestra cuarta semana de medidas, la cual será sin asistencia a lugar de trabajo con mantenimiento de guardias mínimas y testeos Covid-19”, detalló la secretaria general del gremio, Sandra Maiorana, quien agregó: “Estamos muy preocupados porque nuestros médicos no han tenido aumentos en todo el año”.

En ese marco, Maiorana aseguró que hay muchos profesionales de la salud con parte por estrés, propio del desgaste y la incertidumbre que provoca la pandemia del coronavirus junto al resto de las patologías habituales.

“Las camas y los respiradores están, pero no vamos a tener a la gente porque está agotada y se está cayendo. Por eso necesitamos urgente la protección en salud porque no se consiguen reemplazos. Tenemos a un grupo de salud que no tuvo vacaciones porque le dicen que no se pueden pagar los reemplazos, entonces no se las dan”, denunció la sindicalista en declaraciones a la emisora LT8 de Rosario.

Maiorana indicó además que el gremio realizó una presentación en ambas Cámaras para exigir una convocatoria a una nueva mesa de negociación salarial, la cual debe ser llamada por el Poder Ejecutivo y “nunca se constituyó”.

“Hicimos una presentación en ambas Cámaras para que exijan la convocatoria y envíen un representante con la comisión conciliadora, ya que para nosotros la negociación no debe ser algo impuesto”, insistió.

Y concluyó con que “la gente de planta no ha tenido aumento en todo el año, y en la provincia somos los únicos que no estamos diferenciados dentro de los cómputos de jubilación como lo tienen los maestros y la policía”.