Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Santa Fe liberó a Ricardito, un yacaré overo que vivió más de diez años fuera de su hábitat

Tras más de una década en cautiverio y un proceso de rehabilitación en La Esmeralda, Santa Fe reintrodujo al yacaré overo Ricardito en un área protegida

28 de diciembre 2025 · 15:18hs
Ricardito fue liberado en Santa Fe

Ricardito fue liberado en Santa Fe

La provincia de Santa Fe concretó la reinserción de Ricardito, un ejemplar de yacaré overo que había pasado más de una década en cautiverio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La liberación se realizó en una reserva natural santafesina, luego de varios meses de rehabilitación en el Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna La Esmeralda, dependiente del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.

El animal había sido trasladado en octubre pasado desde el Instituto Malbrán, donde permaneció durante más de diez años en un entorno inadecuado para su especie, con una pequeña pileta y sin condiciones para el desarrollo de conductas propias de la vida silvestre.

Un proceso de recuperación en Santa Fe

Ricardito llegó al centro La Esmeralda, ubicado en la ciudad de Santa Fe, con signos compatibles con una permanencia prolongada en cautiverio. Durante semanas, un equipo técnico interdisciplinario evaluó su estado sanitario, nutricional y conductual.

Si bien no se detectaron enfermedades de base, los especialistas advirtieron que el yacaré no contaba inicialmente con el repertorio de comportamientos necesarios para sobrevivir en su hábitat natural. También fue necesario que alcanzara un peso adecuado y redujera el contacto con personas, ya que la habituación humana resulta incompatible con la vida en silvestria.

ricardito 2

Una decisión basada en criterios científicos

La liberación se concretó una vez que el animal demostró comportamientos propios de su especie, capacidad para alimentarse de manera autónoma y desplazarse sin asistencia. Además, el Ministerio confirmó que el área elegida reunía condiciones ecológicas óptimas y no presentaba riesgos sanitarios o genéticos para otras poblaciones.

“Esta liberación no es solo un hecho emotivo o simbólico: es el resultado concreto de una política pública que elige actuar con evidencia científica, responsabilidad institucional y compromiso con la vida”, afirmó el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez.

Articulación institucional

La historia de Ricardito comenzó hace más de diez años, cuando fue hallado en una vivienda particular. El caso expuso la problemática de la tenencia ilegal de fauna silvestre y la necesidad de respuestas estatales coordinadas.

La intervención que permitió su traslado a Santa Fe fue impulsada por la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental, con apoyo del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Área de Fauna de la Policía Federal Argentina y el Ecoparque porteño.

Reintroducir no es soltar

Desde el Ministerio de Ambiente remarcaron que las reintroducciones de fauna silvestre son herramientas de conservación que requieren criterios técnicos estrictos. Una liberación sin planificación puede derivar en alta mortalidad, conflictos sociales o impactos negativos sobre otras especies.

En el caso de reptiles como los yacarés, señalaron que suele subestimarse la complejidad del proceso. La evaluación del hábitat, la alimentación, el comportamiento y la genética resultó clave para definir el momento y el lugar de la reinserción.

Conservación con responsabilidad

Para las autoridades provinciales, la reinserción de Ricardito sintetizó una política pública orientada a la conservación con base científica y articulación institucional. “Reintroducir es gestionar. Cuando se trabaja con protocolos y equipos profesionales, las segundas oportunidades forman parte de un compromiso activo con la biodiversidad”, indicaron desde la cartera ambiental.

La liberación del yacaré overo marcó así el cierre de un proceso de recuperación y el regreso de Ricardito a un entorno natural, en condiciones compatibles con su especie y su bienestar.

Santa Fe Yacaré ambiente Instituto Malbrán
Noticias relacionadas
Viajar seguro en verano: vacunas, botiquín y cuidados que recomienda Salud

Todo lo que hay que saber antes de viajar: vacunas, botiquín y cuidados sanitarios

Una casona de valor patrimonial, alrededor de la denominada Plaza Mayor.

Recuperarán la casa abandonada de la esquina de Laprida y Santa Fe

El gobernador Maximiliano Pullaro criticó las asignaciones del presupuesto nacional durante una entrega de camionetas nuevas a la Policía de Santa Fe.

Pullaro asegura que el presupuesto desatiende rutas y deudas con Santa Fe

El Sies atendió a los heridos luego del accidente del joven estudiante de Funes

Un joven de Funes sufrió un grave accidente navegando en el norte de Santa Fe

Lo último

El brutal crimen de Jeremías Monzón: diez claves de un caso que tiene a tres menores detenidos

El brutal crimen de Jeremías Monzón: diez claves de un caso que tiene a tres menores detenidos

Inter, puntero y con Lautaro Martínez en modo figura

Inter, puntero y con Lautaro Martínez en modo figura

Salud mental en las fuerzas de seguridad: un suboficial penitenciario en Coronda y un policía en Rosario se quitaron la vida

Salud mental en las fuerzas de seguridad: un suboficial penitenciario en Coronda y un policía en Rosario se quitaron la vida

Último Momento
El brutal crimen de Jeremías Monzón: diez claves de un caso que tiene a tres menores detenidos

El brutal crimen de Jeremías Monzón: diez claves de un caso que tiene a tres menores detenidos

Inter, puntero y con Lautaro Martínez en modo figura

Inter, puntero y con Lautaro Martínez en modo figura

Salud mental en las fuerzas de seguridad: un suboficial penitenciario en Coronda y un policía en Rosario se quitaron la vida

Salud mental en las fuerzas de seguridad: un suboficial penitenciario en Coronda y un policía en Rosario se quitaron la vida

Los amistosos de Unión en Uruguay se verán por TV en la Serie Río de la Plata

Los amistosos de Unión en Uruguay se verán por TV en la Serie Río de la Plata

Luz verde al Presupuesto 2026: los artículos centrales de un proyecto marcado por el innegociable déficit cero del Gobierno

Luz verde al Presupuesto 2026: los artículos centrales de un proyecto marcado por el "innegociable" déficit cero del Gobierno

Ovación
César Carignano fue tajante sobre Colón: la presión de la B y un mensaje que incomoda

César Carignano fue tajante sobre Colón: la presión de la B y un mensaje que incomoda

De Colón a Brasil: Vegetti cerró el año como máximo goleador del fútbol brasileño

De Colón a Brasil: Vegetti cerró el año como máximo goleador del fútbol brasileño

Unión trata su ejercicio 119 en una Asamblea cargada de expectativa y con déficit económico

Unión trata su ejercicio 119 en una Asamblea cargada de expectativa y con déficit económico

Los dos nuevos juveniles que firmarán su primer contrato en Unión

Los dos nuevos juveniles que firmarán su primer contrato en Unión

Los puestos que aún pretende reforzar Medrán para su nuevo Colón

Los puestos que aún pretende reforzar Medrán para su nuevo Colón

Policiales
Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"