Seguí en vivo el décimo tercer sorteo de los créditos hipotecarios Nido

Este martes se sortearán los beneficios destinados a postulantes de los departamentos La Capital y Rosario. Mañana será el turno de las 17 jurisdicciones restantes

12 de agosto 2025 · 07:42hs
Créditos Nido: este martes se realiza el décimo tercer sorteo.

Foto: La Capital / Archivo.

Créditos Nido: este martes se realiza el décimo tercer sorteo.

Esta semana se desarrollará el décimo tercer sorteo mensual de Nido, los créditos hipotecarios que tienen la tasa de interés más baja del país impulsados por el Gobierno de la Provincia y el Banco Municipal (BM). Más de 41 mil santafesinos participarán de las instancias que en esta oportunidad se realizará en dos jornadas: el martes 12 se sortearán los créditos destinados a La Capital y Rosario; el miércoles 13 será el turno de los 17 departamentos restantes.

En total, se sortearán 400 créditos que se sumarán a los 3.958 ya otorgados. En ambos casos, comenzaron a las 7 en Lotería de Santa Fe y se transmite por el canal de Youtube del Gobierno de la Provincia con soporte de RTS.

Las inscripciones para acceder a los créditos Nido continúan abiertas en www.santafe.gob.ar/ms/nidocreditoshipotecarios. Quienes se hayan anotado y no resulten beneficiados en el sorteo, no precisan inscribirse nuevamente para las siguientes instancias de sorteo.

Cabe señalar que pueden acceder a los Nido quienes residan en la provincia de Santa Fe antes del 30 de junio de 2024; grupos familiares o personas solas que posean ingresos demostrables por el equivalente a dos salarios Mínimo, Vital y Móvil para los Créditos de Vivienda y un salario Mínimo, Vital y Móvil para la terminación. También podrán acceder aquellas personas en relación de dependencia o trabajadores autónomos y personas que no posean otras propiedades.

La evaluación de la situación crediticia personal de cada inscripto se realiza de acuerdo a los requisitos establecidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). En función de estos criterios, se determina si el interesado califica o no para el sorteo. En este sentido, vale destacar que quienes no superan el filtro pueden revisar y resolver su situación, para luego inscribirse nuevamente a Nido.

Créditos con la tasa más baja del país

El sistema de créditos Nido cuenta con cuatro líneas de préstamos por un total de $ 60.000 millones, que serán destinados a la construcción y adquisición de viviendas; la terminación de viviendas; créditos individuales de gestión colectiva; y para la adquisición o construcción de viviendas por cesión de derechos.

Tienen un plazo de repago para la adquisición y construcción de viviendas de 20 años, y de 5 años para terminación; en tanto que el monto máximo al cuál puede aplicar cada persona es de $ 100 millones, para adquisición y construcción de vivienda y de $ 25 millones, para finalización. La cuota será en valor UVA más 4,2 % para la demanda general, y UVA más 3 % para aquellos beneficiarios que perciban sus haberes en el Banco Municipal, siendo actualmente la cuota más baja del sistema financiero de la Argentina.

sorteo Créditos Nido vivienda Santa Fe Rosario
