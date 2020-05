Sigue el paro de colectivos y provincia dice que "nadie se puede desligar del conflicto"

El secretario de Transporte de Santa Fe, Osvaldo Miatello, afirmó que el paro que llevan adelante desde el lunes los colectiveros de corta y media distancia en la provincia, se presenta como de muy difícil resolución ya que se desató en medio de la problemática que afecta a todo el país por la cuarentena.

Los choferes salieron disconformes de la reunión que mantuvieron en el Ministerio de Trabajo de la Nación y luego determinaron, en un encuentro de los secretarios generales de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), se determinó continuar con las medidas de fuerza hasta que se terminen de abonar los salarios.

“Es un conflicto distinto a los anteriores. Antes las discusiones giraban en torno a las tarifas, o si las empresas apretaban para sacar más tarifas o más subsidios. Ahora hay una crisis que vive el país que tiene su origen en la pandemia”, expresó el funcionario provincial.

Los colectiveros están de paro desde la cero hora del lunes en protesta porque las empresas no terminaron de abonar los sueldos de abril. La situación es muy compleja porque no se vislumbra de que los haberes se completen en los próximos días.

"No es fácil encontrar una solución. El transporte va a ser una de las últimas en normalizarse".

En declaraciones a LT8, Miatello dijo que los problemas del transporte “no son una cuestión de una sola provincia. Si fuera así, el distrito afectado debería resolverlo con sus mecanismos. Pero es un tema nacional y eso no implica echarle la culpa a otro. Significa que nadie se puede desligar. Entre todos tenemos que buscar alguna alternativa, pero en un contexto muy difícil porque toda la economía argentina necesita recursos”.

“Tanto la provincia como Nación tienen situaciones gravísimas en muchos sectores. Los gastronómicos y hoteleros tuvieron cero actividad y no tuvieron subsidios. Hay muchísima gente que se quedó sin trabajo. A todos hay que darles una respuesta. En el medio de todo eso está el tema del transporte. No es fácil encontrar una solución. El transporte va a ser una de las últimas actividades en normalizarse. Por esa razón la solución no puede ser algo como para salir del paso para que en quince días volvamos a tener la misma situación”.

Miatello que sostuvo que la crisis que se da en el transporte “no se da en una sola provincia sino en casi todas. Obviamente, la Nación tendrá que ser parte de todo eso. Los trabajadores y las empresas también tendrán que ser parte de la solución a un problema que es nuevo y que no tiene nada ver con los anteriores conflictos que se resolvían incluso sin llegar al paro”.