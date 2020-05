Loffreda: "Si tengo a los tres; a Hugo le doy la 10, a Juani la 12, y a Felipe la 13".

Marcelo Loffreda, entrenador de Los Pumas en el Mundial de Francia 2007, opinó en las últimas horas sobre diferentes aspectos del rugby argentino. Aprovechando la cuarentena por el coronavirus el actual asesor de selecciones de la Unión de Rugby de Buenos Aires brindó un reportaje a Espn y dejó tela para cortar.

Ante la consulta de que si tuviese que armar un equipo, y a quien le entregaría la camiseta 10 de apertura, el Tano expresó que "Si tengo que armar un equipo y los tres están para salir a la cancha, los pongo a los tres. Con cabeza de entrenador, lo pongo a Hugo Porta de 10, a Juan Martín Hernández de 12 y a Felipe Contepomi de 13. Igualmente es muy dificil de comparar, son épocas y con un juego distinto. Un tiempo de 40 minutos se reducía a 13 minutos en nuestra época, ahora se juega 20 neto. Tenés que tener una preparación diferente, y si había alguien que me sorprendió fue Porta en su momento de auge. Hugo reunía todas las características para jugar de un excelente apertura".

También maniifestó que "Juan Martín fue un crack para una época más dificil, más intensa, porque había menos tiempo para pensar, menos espacios, para jugar y decidir. Felipe lo corro de 12, y lo que quiero en cualquier equipo que me toque entrenar. Tenía una cabeza fuera de serie, una fortaleza mental increíble, y en situaciones de adversidad, era el tipo que te marcaba el camino".

El sucesor de Mario Ledesma

Para cuando pase el ciclo Ledesma, el hombre formado en el San Isidro Club, destacó que "Gonzálo Quesada es un valor muy importante, que puede en cualquier momento aparecer y ver como se lo inserta. Argentina tiene los recursos para seguir generando buenos entrenadores y con experiencia internacional. Hay personas que se están capacitando, no solamente en nuestro país, sino también en el exterior. Para la UAR hay varias opciones para sumar a Los Pumas".

Loffreda manifestó que "Lo importante es tener la humildad para saber aceptar que siempre se puede ser un poco mejor, sobre todo escuchando y tratando de aprender permanentemente. Los coaches que estarán a cargo de los equipos, y dicen que ya saben todo, es cuando dejan de ser entrenadores. Mario es un gran entrenador, a quien quiero mucho, y está rodeado muy bien. Está Corcho Fernández Lobbe, el Negrito Gaitán, está Nico Fernández Miranda y Gonzálo Quesada. Son todas personas valiosas para darle continuidad a un proceso".

"El proceso de Los Pumas no tiene que tener fin, tiene que seguir mejorando y evolucionando a lo largo del tiempo, y debe tener continuidad. Hay que mirar lo que sucede en Nueva Zelanda, es un proceso de permanente transición y evolución. Son personas que han sido construídas y generadas desde la misma concepción" resaltó el ex integrante de Los Pumas.

El avance del rugby profesional

En cuanto al advenimiento del profesionalismo extremo del rugby señaló que "no me preocupa ni me impacta, y es un camino que debería ser natural. Hasta que yo pueda seguir vinculado, se le de una parte relevante al rugby amateur, y es algo que se está produciendo. A pesar de que aparezca la Liga Sudamericana, la aparición de Jaguares, una competencia internacional exigente para Pumas y Jaguares, en la medida que se le siga dando el espacio, no podemos dejar de sostener y apoyar el rugby amateur".

Por último, el Tano Loffreda destacó que "En la medida de que sigan teniendo un amplio pasaje en su vida amateur, mejor van a estar preparados van a estar si les llega tocar un pasaje a un rugby profesional. En la medida que tengamos un dos ó tres por ciento de cantidad de jugadores profesionales que tenga la Argentina, me parece que eso le va a dar sostenimiento a que los jugadores lleguen a un nivel de competencia alto".