México: León y Pumas se alistan para definir el campeón

La primera final jugada el viernes último finalizó empatada 1 a 1 con goles del paraguayo Carlos González Espínola para Pumas UNAM, y de Gigliotti, exdelantero de Boca e Independiente, entre otros clubes, para León, a un minuto del final del partido.

León, dirigido por Ignacio Ambriz, pretende dejar atrás una racha de seis años sin ser campeón, y se instaló en la final luego de haber dejado en el camino a Puebla y Chivas de Guadalajara.

El buen resultado como visitante lo dejó bien posicionado para ir en busca del título, luego de haberse consagrado campeón de México en siete ocasiones: 1947-48, 1948-49, 1951-52, 1955-56, 1991-92, Apertura 2013 y Clausura 2014.

Pumas UNAM, por su parte, dirigido por el argentino Andrés Lillini, contó en la primera final con sus compatriotas Nicolás Freire (ex Argentinos Juniors) y Juan Dinneno (ex Racing Club y Temperley), mientras que no jugó el cordobés Favio Alvarez (ex Talleres de Córdoba y Atlético Tucumán).

Para la segunda final, Pumas espera contar con el cordobés Alvarez, quien ingresaría por el argentino nacionalizado paraguayo Juan Iturbe (ex River Plate), quien terminó el primer partido lesionado y es difícil que se recupere.

El equipo del santafecino Lillini se instaló en la final tras haber eliminado a Pachuca y Cruz Azul, y también ganó siete títulos en México: 1976-77, 1980-81, 1990-91, Clausura 2004, Apertura 2004, Clausura 2009 y Clausura 2011.

El torneo mexicano tendrá nuevo campeón, tras la consagración en 2019 de Rayados de Monterrey, dirigido por el entrenador argentino Antonio "Turco" Mohamed, quien fue despedido el club el mes pasado por no haber clasificado al equipo para la liguilla final.