Necaxa festejó ante Toluca con goles argentinos en México

En el vencedor jugó, además del mencionado Passerini, el argentino Maximiliano Salas (ex All Boys), mientras que para Toluca lo hicieron sus compatriotas Jonatan Maidana (ex Boca, Banfield y River), Gastón Sauro (ex Boca), Alexis Canelo (ex Quilmes) y Enrique Triverio (ex Argentinos Juniors y Unión de Santa Fe),

En los otros partidos de la jornada, Juárez superó como local a Querétaro por 1-0 con un gol del paraguayo Darío Lezcano , y Pachuca se impuso como visitante sobre Tijuana por 2-0 con tantos de los mexicanos Víctor Guzmán y Roberto de la Rosa.

Necaxa vs Toluca 3-2 Resumen Goles Liga MX 2020

En Juárez, entrenado por el argentino Gabriel Caballero, jugó su compatriota Mauro Fernández (ex Estudiantes de La Plata).

Tijuana, por su parte, entrenado por el argentino Pablo Guede, contó con sus compatriotas Miguel Angel Barbieri (ex Defensores de Belgrano, Racing y Rosario Central) y David Barbona (ex Nueva Chicago, Estudiantes de La Plata, Atlético Tucumán y Racing).

Pachuca, por último, tuvo a los argentinos Oscar Ustari (ex Independiente, Boca y Newell's), Gustavo Cabral (ex Racing, River y Arsenal) e Ismael Sosa (ex Independiente y Argentinos Juniors).

La fecha 16 del torneo Guardianes continuará de la siguiente manera:

Sábado

A las 20: Atlas-Puebla.

A las 22: Pumas UNAM-Chivas de Guadalajara.

Domingo

A las 0.15: Monterrey-Cruz Azul.

A las 20.30: América-Tigres UANL.

Posiciones: León 36 puntos; Cruz Azul 29; América y Pumas UNAM 28; Tigres UANL 27; Monterrey 26; Pachuca 25; Chivas de Guadalajara y Santos Laguna 22; Necaxa 21; Toluca 20; Juárez 18; Mazatlán 16; Puebla y Tijuana 14; Atlas 13; Querétaro 12 y Atlético de San Luis 11.