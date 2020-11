A 30 años del título de Atenas en Liga Santafesina

Los arqueros fueron Ovidio Giménez, Ricardo Lázaro, Gustavo Aguirre y Víctor Mellit; los defensores: Ricardo Vicino, Víctor Ceballos, Fabián Enrique, Marcelo Saire, Daniel Menotti, Sergio Costa, Juan Manuel Ceballos, Guillermo Pagone, José Obregón, José Coronel y Miguel Cidoni y Domingo Ceballos.

Por su parte, los volantes del griego fueron: Fabián Saire, Miguel Benítez, Cristian Márquez, Fabián Gorsky, Raúl Pagano, Alejandro Gribaudo, Raúl Arredondo, Miguel Fugas, Marcelo Ceballos y Cristian Zurvarra Juan Carlos Salzmann y Daniel Santillán; mientras que los delanteros fueron:Fabián Ceballos, Javier Córdoba, Juan Pérez, Fabián Monzón, Javier Ojeda, Adrián Flores, Marcelo Monzón, Javier Rolón, Humberto Córdoba y Sergio Vicino.

Es importante señalar que el cuerpo técnico estaba integrado por Juan Ceballos (director técnico), Juan Pinola (ayudante de campo), Roberto Yacobella (preparador físico), el doctor Oscar Bumiva (médico) y Francisco Guerrero (masajista).

Un reconocimiento que no pudo ser

La Liga Santafesina de Fútbol había anunciado que Juan "Can Can" Ceballos sería el nombre del Torneo Apertura de Primera División B de la presente temporada, pero por las razones que son de público conocimiento, más precisamente la suspensión de las competencias por la pandemia de Covid-19, no se pudo plasmar, pero la dirigencia de Atenas asegura que lo volverán a pedir.

El griego fue "la casa" de Juan "Can Can" Ceballos a lo largo de su carrera como jugador y entrenador: fue campeón como director técnico en 1990, con un gran equipo. Además, obtuvo títulos en otras instituciones, como Colón y Gimnasia, además de lograr estrellas en la Liga Esperancina.

Ceballos tuvo pasos en el profesionalismo de Colón y Unión en la década del 60 y 70, siendo recordado en ambas instituciones. A pesar de esto, su gran amor fue Atenas, lugar donde siempre terminó acudiendo.

“Can Can” ha sido un personaje muy querido en todo el ambiente liguista y profesional. Una persona de bien y que se ganó el respeto de todos. Lamentablemente, falleció en noviembre de 2019 y es por eso que la Liga Santafesina tenía la intención de homenajearlo colocando su nombre en el torneo Apertura de Primera División B.