"Acordé la extensión y ya estamos preparados para Tokio"

Sergio Hernández, entrenador del seleccionado argentino de básquet, subcampeón del mundo del Mundial de China 2019, charló en exclusiva con Andrés Nieto en MARCA Claro, y confirmó que extendió su vínculo con la Federación, habida cuenta que tenía pensado dejar la conducción tras los Juegos Olímpicos de Tokio, y estará al mando del equipo nacional en julio de 2021.

Además, Hernández adelantó cuál es el plan a seguir para el seleccionado, aunque reconoció que el mismo puede estar sujeto a cambios.

Hernández frustración tras la suspensión de los Juegos

"Yo pienso dirigir hasta los 100 años, aunque ya había hablado que al finalizar Tokio yo dejaba el cargo de entrenador, porque es momento para otro entre y me fue un golpe duro que se suspenda. Pero me hizo más fuerte, no me gustas las frases de autoayuda pero es cierto que lo que no te mata te fortalece. No me quedo llorando una situación si no tengo solución".

Sergio Hernández.jpg Hernández renovó su contrato en función de los Juegos de Tokio. Internet

Renovación de contrato: Hernández y el objetivo en los Juegos

"Ayer (27 de julio) llegué a un acuerdo con la Federación e hicimos una extensión de mi contrato hasta que termine Tokio 2021 y nos pusimos a analizar la preparación, cuándo empezaríamos los amistoso, los rivales a elegir".

Plan a seguir

"Teníamos ya armado algo y vamos a a intentar mantenerlo. Vamos a iniciar acá en Argentina, en un complejo en la ciudad de Bahía Blanca que es de última generación, vamos a jugar los primeros amistosos acá, contra rivales de Latinoamérica. De Ahí iremos a Estados Unidos, donde nos recibirá la selección de ellos. Teníamos confirmado ir a Las Vegas a entrenar junto con el seleccionado de Estados Unidos, jugar contra Australia y otros países que iban y jugar con ellos en San Francisco y de ahí ir a China, para jugar contra las potencias para acomodarnos en el uso horarios".

La adaptación a Japón, el clima y la Villa Olímpica

"Ir a la Villa Olímpico para los Juegos es un golpe emocional fuerte, quienes no tienen experiencia en ello es fuerte y es el Disney del deporte, y es importante que se aclimaten emocionalmente a ello. Las Villas tienen el tema del clima, no son hoteles cinco estrellas, y la humedad y calor puede afectar. Eso también forma parte de la preparación y más allá de eso no creo vaya a ser un problema. Lo importante es ir subiendo el uso horario en forma gradual, de acá a USA, luego a China y tras eso a Japón".

"No tengo todavía al equipo para los Juegos, puedo cambiar los titulares de un día para otro, así jugáramos mañana. Pero para responder un poco a eso, podría decirte que si tuviésemos que salir a jugar hoy, podría ser que fuera con Campazzo, Garino, Laprovítola, Deck, Scola son un poco los nombres que sabemos son un poco la base. Tenemos jóvenes. Bruzzino, Garino, Deck y Scola".