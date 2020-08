Alberto Garau: "En Las Flores hay sentido de pertenencia"

Los clubes de la Liga Santafesina siguen atravesando la cuarentena obligatoria dispuesta por las autoridades sanitarias y gubernamentales, a lo que se suma el impedimento de la AFA del no regreso de la actividad a los entrenamientos. La suspensión de las competencias y el cierre de las instituciones hace que los ingresos societarios hayan caído. En una institución de barrio como Las Flores II se siente mucho, pero su dirigencia y su gente hace todo para seguir adelante, basado en el sentido de pertenencia y el compromiso. "Esta cuarentena viene complicado, obviamente que como lo está pasando todo el país y el mundo. No es una situación fácil. Para las instituciones deportivas más vulnerables, de barrio como le decimos, a mi entender somos los que más la sufrimos", le dijo Alberto Garau a UNO Santa Fe.

El presidente del Club Atlético Las Flores de nuestra capital señaló que "la economía del club es cero, porque nosotros, la mayoría de los papás de los chicos de acá de esta institución, yo te diría un 75%, siendo generoso, son cuentapropistas. Esta situación los ha afectado mucho, sobre todo a la mano personal. Nosotros siempre cobramos una cuota accesible, por la situación y el lugar donde estamos geográficamente. No podemos cobrar una cuota desmedida de 800 o 1.000 pesos".

alberto garau presidente de las flores 1.JPG Alberto Garau es el actual presidente del Club Atlético Las Flores II, que apuesta al sentido de pertenencia en la Liga Santafesina. Foto: UNO Santa Fe

Agregó que "el año pasado ya estábamos cobrando una cuota más que accesible, y ya veníamos con dificultades, y esta cuestión del coronavirus lo que hizo fue venir a acentuarla. El año pasado ya teníamos un déficit de 100.000 pesos en la Liga Santafesina. Que siempre recalco que la Liga es cara. Y sobre todo para los clubes que tenemos más necesidades económicas".

"Somos trabajadores sociales sin título. La voy a tener que registrar a esa frase. Desde los profesores, los dirigentes, los entrenadores, hasta los jugadores del plantel superior que no cobran un peso. Obviamente que no pueden cobrar un peso porque yo siempre dije que era una Liga amateur. Por ahí la quisieron hacer un poco más profesional pero no da para eso, y los clubes no están preparados para hacerlo", sostuvo Alberto Garau quien es socio fundador de la entidad ubicada en el corazón de barrio Las Flores y con un mucho pertenencia.

Alberto Garau 3.JPG El ex vicepresidente de la Liga Santafesina, Alberto Garau, destacó la función social que cumplen en Las Flores y eso le da un gran sentido de pertenencia. Foto: UNO Santa Fe

El ex vicepresidente de la Liga Santafesina comentó que "vos habrás visto recién cuando diste una vuelta por el club y observaste como está la cancha principal. Está nueva, y te da pena porque no se podía venir a mantenerla. Recién ahora empezamos a darle mantenimiento, para que esa inversión que hicimos, no se nos venga a abajo. El otro problema que tenemos es la inseguridad, ya que los amigos de lo ajeno siempre están a la expectativa. Sobre todo, porque roban, pero el daño mayor es cuando hacen vandalismo. A mí no me hacen el daño, se lo están haciendo a los chicos, que nosotros trabajamos, lo traemos para que vengan a hacer una actividad y de paso los sacamos de la calle. Después eso le suma a la escuela, y la educación que empieza por la casa. Sino tenemos ayuda de los padres en la casa, si eso sería imposible de que nosotros podamos ayudarlos".

las flores.JPG Los trabajos de mantenimiento se hacen con mucho esfuerzo en Las Flores mostrando su sentido de pertenencia. Foto: UNO Santa Fe

Consultado sobre qué tipo de competencia se podrá jugar este año, Alberto Garau fue categórico al señalar que "nosotros le dimos la importancia real que tiene este bicho, como le decimos nosotros, que es muy peligroso y te digo sinceramente que no pienso arriesgar la salud de los chicos para jugar un torneo de fútbol. Hay mucho pertenencia. Preferiría esperar, tranquilo, se pierde un año, bueno que se pierda. Vamos a perder un año escolar, no pasa nada si perdemos uno de fútbol. A todos nos gusta jugar a la pelota, nos gustaría tener a los chicos en el club, pero el tema de la salud es lo primordial".

Más expresiones desde Las Flores

Las Flores II es una de las instituciones más jóvenes de la Liga Santafesina de Fútbol, ya que fue fundado el 27 de enero de 1994. "Esto veintiséis años se han vivido con mucho trabajo, con muchas alegrías, y también con sinsabores. Lo que estamos trabajando en esta parte social, que nos gusta, estamos preparados para afrontar diversas circunstancias, buenas y malas. El club ha crecido, antes teníamos tejido, ahora está cerrado como corresponde, y lo grato es que ha pasado mucha gente. Muchas voluntades, amigos, profesionales que se han acercado porque saben lo que hacemos socialmente. Se trabaja mucho a pulmón, y hay sentido de pertenencia" contó Alberto Garau.

las flores 2.JPG La cola de tornado tiró abajo las columnas de luz, pero el trabajo las volvió a levantar a Las Flores

El dirigente de la entidad ubicada en Pavón y Aguado del populoso barrio del norte de nuestra capital, donde la pertenencia es una fija, sostuvo que "todos extrañamos los sábados sin fútbol, obviamente que sí, pero supongamos que hay que jugar un torneo. Por el tema del protocolo, en lo que refiere al tema salud, no sé cómo lo vamos a resolver. La verdad que es imposible. Tendríamos que tener paciencia de que realmente estemos seguros, para que los chicos vuelvan al club, ya que sería lamentable que les pase algo o a los directivos. Entiendo que hay ganas de volver, que hay gente que necesita trabajar, pero es una situación complicada andar exponiendo a los que integramos los diferentes estamentos liguistas".

"En lo deportivo nos juntamos catorce clubes de la Liga, esto no es contra nadie, lo hicimos en el medio de esta pandemia a conversar con los demás dirigentes. Dentro de todo, tengo muchos años como dirigente, con experiencia, y lo que digo es que está complicado jugar algún torneo. El país y el mundo están jodidos económicamente, nosotros tuvimos seis años con una economía terrible, y los clubes no quedamos ajenos. No es de ahora, viene de hacer varios años, y nos encontramos con esta situación que es nueva para todos", finalizó Alberto Garau, que estuvo un año en la AFA representando a Santa Fe, Chaco y Formosa.