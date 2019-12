Almagro cedió su invicto en casa frente a San Lorenzo (T)

Almagro resignó su invicto como local en la Copa Santa Fe, al perder en el Nido de las Águilas 69-62 ante San Lorenzo de Tostado.

El partido perteneció a la 6ª fecha de la zona B y lo de Leandro Spies se van al receso (volverá la actividad el 17 de enero) con 3 victorias y 2 reveses.

De arranque la visita metió un 7-0 rápidamente, con Villalba aportando su primer triple, contra escasa efectividad local. Sánchez (3) predominaba en la pintura. Un triple de Mayer despertó a los esperancinos que con Viola (3) llegaron a la paridad, para luego sacar una luz (14-10) con Lezcano (4) en el juego interno. Méndez (5) en la conducción y con buen goleo marcó la igualdad. Almagro estuvo mejor en el cierre de un juego equilibrado para ganar el cuarto inicial 19-17.

Con triples consecutivos de Méndez, Defagó y Peralta, los de Tostado empezaron a alejarse (27-25) cerca de los 5’. Con distracciones y desconcentraciones, el dueño de casa le permitió a su rival agrandarse para sacar más ventaja, 34-27 restando 2’. El anfitrión no podía vulnerar la marcación que le propuso su oponente, y se fue quedando sin gol. La visita gana el 2º parcial, de magro goleo, 17-8, para sellar a su favor el 1er. tiempo, 34-27.

En la reanudación con Peralta (4) y otro triple de Villalba, los de Tostado sacaron la mayor luz (41-27). El local insinuó reacción de la mano de Lezcano (6) mas el empuje de Mascheroni (4), para acercarse (39-46). Pero un triple de Bravo acalló esa reacción. El visitante gana el segmento 16-15, para pasar al último descanso arriba por 50-42.

El último cuarto fue tremendo por la carga emotiva. Conducido por la experiencia de Tocci (3) mas el aprovechamiento, aunque no un alto porcentaje, de libres (cargando de faltas a los defensores), el local se fue acercando para colocarse a tiro de empate (51-53) en poco más de 3’, con el apoyo de su gente. Pero los del Norte no se dejaron llevar por delante. Bravo condujo a su equipo y clavó tres “bombas” de tres para acallar la reacción. No alcanzó con los embates de Paoli (5). San Lorenzo Tostado se hizo fuerte en su propuesta y terminó festejando largamente la victoria como visitante, 69-62.

En una ficha técnica con baja evaluación en los esperancinos, recatamos los 13 puntos de Lezcano, con 11 rebotes (mayor rebotero en la noche), 100% en libres y el 44% de efectividad en lanzamientos de cancha. Paoli anotó 9 puntos, tomó 6 rebotes e hizo 4 asistencias, con el 75% en libres y el 60% en tiros de “2”. Tocci convirtió 9 puntos, capturó 6 rebotes y anotó el 80% de tiros de “2”.

ALMAGRO 62: Facundo Viola 9; Franco Mayer (x) 7; Walter Lezcano 13; Genaro Paoli 9; Facundo Mascheroni 12 (FI); Mateo Aizensztein 3; Enzo Durigon 0; Joaquín Gerchen 0; Fernando Tocci 9; Diego Collomb 0; Federico Pfeiffer 0. DT: Leandro Spiés.

SAN LORENZO 69: Fernando Pighin 4; Jerónimo Peralta 17; Alejo Méndez 11; Fernando Sánchez 7; Ariel Villalba 6 (FI); Jorge Bravo 12; José Lopumo 5; Stephane Leonardi 3; Luca Bonfigli 1; Mariano Defago 3. DT: Lucas Moyano.

Parciales: 19-17; 27-34 y 42-50.