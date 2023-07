Argentina XV derrotó con amplitud a Namibia en tierras uruguayas

Por su parte, en el segundo turno de la jornada, Uruguay se impuso a Chile por 26-25; los puntos de Los Teros fueron por un try-penal, tries de Bautista Basso, Manuel Ardao y Tomás Inciarte, mientras que Felipe Etcheverry aportó dos conversiones. Para los Cóndores sumaron con la puntería de Santiago Videla (dos penales y dos conversiones) y las conquistas de Raimundo Martínez, Iñaki Ayarza y Matías Garafulic.

La producción del conjunto argentino en esta presentación fue positiva, más allá de algún altibajo, y así lo especificó el head coach Ignacio Fernández Lobbe: “Estoy orgulloso del equipo, porque pudimos hacer lo que nos habíamos planteado. Tuvimos solamente dos entrenamientos de rugby, y por eso puede haberse dado el bajón en la primera parte del segundo tiempo, y nos quedan muchas cosas por trabajar en la semana".

"Ponerte la camiseta argentina es soñar siempre, y los chicos dejaron todo dentro de la cancha. Este equipo tiene jugadores que están luchando por un lugar en el Mundial, y otros más jóvenes que sobresalieron en las franquicias argentinas y sueñan con algún día llegar a Los Pumas, y estas son las oportunidades para construir el futuro. Eso estuvo muy bueno. En verdad, me voy contento, y sabiendo que hay que seguir trabajando”, expresó el entrenador nacional.

image.png Tras vencer a Namibia, y Argentina XV volverá a jugar el 5 de agosto ante Chile en Antofagasta.

Argentina XV tuvo un gran primer tiempo de plena supremacía, apoyando cuatro tries, a través de Martín Bogado, Luciano González, Federico Lavanini y Joaquín de la Vega Mendía; el apertura también aportó tres conversiones. En el comienzo del segundo período, los namibios tomaron la iniciativa y con un buen trabajo de su maul ofensivo llegó al try en dos. Sin embargo, cuando parecía que la adversidad tomaba otra dimensión, el conjunto argentino sacó a relucir su temple. Con un penal de Joaquín de la Vega Mendía y un try de Bautista Delguy, a siete minutos del epílogo, logró concretar el merecido triunfo en esta presentación de la gira.

El plantel de Argentina XV retomará este lunes 31 a los entrenamientos en Casa Pumas, y continuará con su preparación de cara a su próximo compromiso, el sábado 5 de agosto ante Chile, en la ciudad de Antofagasta (a las 20:00 de nuestro país). Posteriormente, el viernes 18 de agosto, jugará frente a Uruguay en Montevideo, y cerrará la gira el sábado 26 en Temuco frente a Chile.

Síntesis:

Argentina 34- Namibia 27

Argentina: Javier Corvalán, Facundo Bosch y Lucio Sordoni; Lautaro Simes y Federico Lavanini; Rodrigo Fernández Criado, Manuel Bernstein y Joaquín Oviedo; Ignacio Inchauspe y Joaquín de la Vega (capitán); Iñaki Delguy, Luciano González, Juan Pablo Castro, Bautista Delguy y Martín Bogado. Entrenadores: Ignacio Fernández Lobbe, Nicolás Galatro y Sebastián Yavícoli. Luego ingresaron: Boris Wenger, Santiago Pulella, Santiago Medrano, Lorenzo Colidio, Eliseo Fourcade, Rafael Iriarte, Julián Hernández y Agustín Segura.

Namibia: Desiderius Sethie, Torsten Van Jaarsveld y Casper Viviers ; Adriaan Ludick y Tjiuee Uanivi; Wian Coradie, Johan Retief y Adriaan Booysen; Helarius Kisting y Tiaan Swanepoel; Johan Corné Greyling, Danco Burger, Johan Deysel (capitán), Gerswin Mouton y Divan Rossouw. Entrenador: Allister Coetzee. Luego ingresaron: Louis van der Westhuizen, Jason Benade, Shifuka Haitembu, Tiaan De Klerk, Max Katjijeko, Prince !Gaoseb, Damian Stevens y Chad Plato.

Primer tiempo: 5', penal de Swanepoel (N); 12, 17 y 26', goles de De la Vega Mendía por tries del mismo, de Bogado y Lavanini (AXV); 21', try de González Rizzoni (AXV), y 35', try de Van Jaarsveld (N).

Parcial: Argentina XV 26 - Namibia 8.

Segundo tiempo: 10 y 26', goles de Swanepoel por tries de Van Jaarsveld (N); 16', try de Conradie (N); 29', penal de De la Vega Mendía (AXV), y 34', try de B. Delguy (AXV).

Cancha: Estadio Charrúa, Montevideo.