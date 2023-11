Arrancó la preparación para el Seven de la República

"Las expectativas son muy altas, venimos todos con mucha sed de revancha, en el cual de una vez por todas poder superar el muy buen nivel que venimos alcanzando en los últimos cuatro años, en el que llegamos a las semifinales, terminando entre los mejores cuatro equipos del torneo.Pero la realidad es que debemos plantear objetivos más serios y más seguro" comenzó señalando Pablo Pfirter a UNO Santa Fe.

Rugby2.jpg Pfirter estará al frente del combinado de juego reducido santafesino por tercer año consecutivo. UNO Santa Fe

El entrenador de juego reducido de Santa Fe consideró que "todos los años comenzamos con un equipo nuevo, con lo cual el primer objetivo y es el más importante creo que es ganar el primer partido. No sabemos el fixture, no sabemos con quien tendremos que jugar, pero le vamos a poner todas las armas a ese partido, ya que por como es la dinámica del torneo, es de suma importancia ganarlo".

En cuanto al plantel preseleccionado el head coach santafesino explicó que "en realidad fuimos siguiendo a los jugadores a lo largo de todo el año, seguimos en contacto con los entrenadores y mirando jugadores. Pero la realidad de todas las uniones es que el fixture de la UAR no nos deja mucho tiempo para trabajar con los seleccionados. Acá en Santa Fe no se pudo armar un seven de la USR, por lo que utilizamos para ver algunos chicos en el Seven de Rafaela".

Agregó que "después también aquellos que ya conocemos que sabemos sus fortalezas y sus debilidades, y ese es el objetivo por el cual hicimos esta convocatoria para conformar lo que en esta primera instancia es un preseleccionado, que después se irá depurando cerca de la fecha del torneo que se jugará en Paraná".

En relación al esquema de trabajo el seleccionado de seven detalló que "el plantel de trabajo consiste en seis entrenamientos, coordinamos las prácticas con los clubes, tenemos planificadas las intensidades de cada entrenamiento, tanto las que tienen acá con el seleccionado como en sus clubes. Arrancamos el miércoles, y el viernes jugamos un partido interno, y después lo haremos lunes y miércoles la semana que viene".

Rugby3.jpg La preparación comenzó con un preseleccionado de veintidós jugadores de diferentes clubes de la USR. UNO Santa Fe

"Los chicos van a jugar el Seven de GER, los vamos a liberar para que con sus clubes puedan jugarlo, porque creemos que la mejor forma que agarren timming es compitiendo. Y después ya viene la última semana de entrenamientos, que se puede hacer poco y nada, fundamentalmente apuntando a definir el equipo y trabajando en las cuestiones más tácticas para después plasmar en el Seven de la República" comentó Pfirter.

Por último, el también head coach de Santa Fe Rugby, se mostró muy contento por estar nuevamente al frente del plantel de juego reducido de la USR. "Para mí estar nuevamente al frente del seven es primero un orgullo poder estar representando a mi club, y después es un honor que me vuelvan a colocar. Después es una alegría porque al seven hay que disfrutarlo. Porque hay una parte de rugbística, y otra de alegría, y me gusta compartirla con dos entrenadores que son amigos, y con los cuales venimos trabajando hace dos años".

Los jugadores preseleccionados son: Valentín Fernández, Agustín Foradini, Ramiro Giménez, Augusto Gorla, Santiago Gorla, Juan Cruz Strada, Lucas Fertonani, Santiago Mendicino y Santiago Quirelli (Santa Fe Rugby); Manuel Mandrile, Santiago Kersten, Mateo Ferrero, Ricardo Brown y Esteban Appo (CRAR de Rafaela); Franco Pierangeli (Brown de San Vicente); Alejandro Molina, Franco Radín, Juan Cruz Fleitas, Mateo Fauda e Ignacio Parodi (CRAI) y Mateo Widmer (Alma Juniors de Esperanza).