Así se rearma Colón: Dos cambios obligados y una apuesta futbolística

Colón prepara variantes para recibir a Almirante Brown: Lértora sería preservado por molestias físicas y Delfino analiza juntar a Sarmiento y Lago en el medio.

Colón empieza a definir la formación para recibir a Almirante Brown con modificaciones obligadas y una apuesta táctica que busca darle otra dinámica al equipo. Federico Lértora arrastra molestias físicas y podría quedar al margen para evitar una lesión de mayor gravedad, mientras que Sebastián Olmedo aparece como el elegido para reemplazar al suspendido Facundo Castet. Además, Darío Sarmiento e Ignacio Lago asoman como opciones para reforzar la generación de juego.

Lértora sería preservado y Olmedo ocuparía el lateral izquierdo

La situación de Federico Lértora mantiene en alerta al cuerpo técnico y al área médica. El mediocampista viene arrastrando diferentes inconvenientes físicos y fue reemplazado durante el entretiempo del empate frente a Mitre, en Santiago del Estero. Por ese motivo, la intención sería darle descanso este fin de semana y evitar que las molestias deriven en una lesión muscular que lo aleje de las canchas por más tiempo.

La otra modificación obligada responde a la suspensión de Facundo Castet. Para cubrir el lateral izquierdo, Iván Delfino recurriría a Sebastián Olmedo, un defensor paraguayo que se caracteriza por su versatilidad y que puede desempeñarse tanto en la zaga como en los costados y en la mitad de la cancha.

En el mediocampo también podría haber una variante vinculada con la idea futbolística del entrenador. La posibilidad de juntar a Darío Sarmiento e Ignacio Lago apunta a sumar creatividad y desequilibrio, con Agustín Toledo y Matías Muñoz como los dos volantes de contención.

La probable formación y un rival que necesita sumar

Con estas alternativas sobre la mesa, el equipo que se perfila para enfrentar a la Fragata sería con Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Sebastián Olmedo; Darío Sarmiento, Matías Muñoz, Agustín Toledo e Ignacio Lago; Julián Marcioni y Alan Bonansea.

En cuanto a las tarjetas amarillas, la suspensión de Castet le permitirá limpiar su registro. De esta manera, Alan Bonansea quedaría como el único titular del equipo con cuatro amonestaciones, por lo que deberá cuidarse para no perderse un próximo compromiso.

Del otro lado estará un Almirante Brown que llega golpeado por el empate agónico que cedió frente a San Miguel, cuando tenía la posibilidad de quedarse con los tres puntos. La Fragata consiguió apenas tres unidades de las últimas 18 en juego, aunque por ahora continúa dentro de los puestos de Reducido.

Para Colón, el encuentro en el Brigadier López representa una oportunidad de volver al triunfo, mejorar su posición en la Zona A y llegar fortalecido a la recta final del campeonato.