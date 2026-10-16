Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Así se rearma Colón: Dos cambios obligados y una apuesta futbolística

Colón prepara variantes para recibir a Almirante Brown: Lértora sería preservado por molestias físicas y Delfino analiza juntar a Sarmiento y Lago en el medio.

Ovación

Por Ovación

16 de octubre 2026 · 19:08hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Así se rearma Colón: Dos cambios obligados y una apuesta futbolística

Colón empieza a definir la formación para recibir a Almirante Brown con modificaciones obligadas y una apuesta táctica que busca darle otra dinámica al equipo. Federico Lértora arrastra molestias físicas y podría quedar al margen para evitar una lesión de mayor gravedad, mientras que Sebastián Olmedo aparece como el elegido para reemplazar al suspendido Facundo Castet. Además, Darío Sarmiento e Ignacio Lago asoman como opciones para reforzar la generación de juego.

LEER MÁS: Colón encuentra en Olmedo una solución para cubrir la baja de Castet

Lértora sería preservado y Olmedo ocuparía el lateral izquierdo

La situación de Federico Lértora mantiene en alerta al cuerpo técnico y al área médica. El mediocampista viene arrastrando diferentes inconvenientes físicos y fue reemplazado durante el entretiempo del empate frente a Mitre, en Santiago del Estero. Por ese motivo, la intención sería darle descanso este fin de semana y evitar que las molestias deriven en una lesión muscular que lo aleje de las canchas por más tiempo.

La otra modificación obligada responde a la suspensión de Facundo Castet. Para cubrir el lateral izquierdo, Iván Delfino recurriría a Sebastián Olmedo, un defensor paraguayo que se caracteriza por su versatilidad y que puede desempeñarse tanto en la zaga como en los costados y en la mitad de la cancha.

En el mediocampo también podría haber una variante vinculada con la idea futbolística del entrenador. La posibilidad de juntar a Darío Sarmiento e Ignacio Lago apunta a sumar creatividad y desequilibrio, con Agustín Toledo y Matías Muñoz como los dos volantes de contención.

La probable formación y un rival que necesita sumar

Con estas alternativas sobre la mesa, el equipo que se perfila para enfrentar a la Fragata sería con Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Sebastián Olmedo; Darío Sarmiento, Matías Muñoz, Agustín Toledo e Ignacio Lago; Julián Marcioni y Alan Bonansea.

En cuanto a las tarjetas amarillas, la suspensión de Castet le permitirá limpiar su registro. De esta manera, Alan Bonansea quedaría como el único titular del equipo con cuatro amonestaciones, por lo que deberá cuidarse para no perderse un próximo compromiso.

Del otro lado estará un Almirante Brown que llega golpeado por el empate agónico que cedió frente a San Miguel, cuando tenía la posibilidad de quedarse con los tres puntos. La Fragata consiguió apenas tres unidades de las últimas 18 en juego, aunque por ahora continúa dentro de los puestos de Reducido.

Para Colón, el encuentro en el Brigadier López representa una oportunidad de volver al triunfo, mejorar su posición en la Zona A y llegar fortalecido a la recta final del campeonato.

Colón cambios apuesta Lértora Olmedo
Noticias relacionadas
facundo farias y un sueno que lo acompana en san lorenzo: ser campeon como en todos sus clubes

Facundo Farías y un sueño que lo acompaña en San Lorenzo: ser campeón como en todos sus clubes

colon le pone color a la ilusion y prepara el brigadier para una cita decisiva ante almirante

Colón le pone color a la ilusión y prepara el Brigadier para una cita decisiva ante Almirante

colon cuenta con uno de los jugadores mas determinantes de la primera nacional

Colón cuenta con uno de los jugadores más determinantes de la Primera Nacional

sebastian olmedo, el comodin de colon para cubrir cualquier posicion del fondo

Sebastián Olmedo, el comodín de Colón para cubrir cualquier posición del fondo

Lo último

Así se rearma Colón: Dos cambios obligados y una apuesta futbolística

Así se rearma Colón: Dos cambios obligados y una apuesta futbolística

Pullaro abrió la subasta récord en la Belgrano: En Santa Fe al delito se lo investiga y persigue; vamos por su plata y sus bienes

Pullaro abrió la subasta récord en la Belgrano: "En Santa Fe al delito se lo investiga y persigue; vamos por su plata y sus bienes"

Los Leones y Las Leonas conocen sus rivales y horarios para el estreno en la Pro League

Los Leones y Las Leonas conocen sus rivales y horarios para el estreno en la Pro League

Último Momento
Así se rearma Colón: Dos cambios obligados y una apuesta futbolística

Así se rearma Colón: Dos cambios obligados y una apuesta futbolística

Pullaro abrió la subasta récord en la Belgrano: En Santa Fe al delito se lo investiga y persigue; vamos por su plata y sus bienes

Pullaro abrió la subasta récord en la Belgrano: "En Santa Fe al delito se lo investiga y persigue; vamos por su plata y sus bienes"

Los Leones y Las Leonas conocen sus rivales y horarios para el estreno en la Pro League

Los Leones y Las Leonas conocen sus rivales y horarios para el estreno en la Pro League

Claudio Vivas advirtió sobre la venta de juveniles y analizó el futuro de la Selección sin Messi

Claudio Vivas advirtió sobre la venta de juveniles y analizó el futuro de la Selección sin Messi

Colón encuentra en Olmedo una solución para cubrir la baja de Castet

Colón encuentra en Olmedo una solución para cubrir la baja de Castet

Ovación
Diego Placente pasó por Unión y reveló las claves para formar a los futuros talentos de la Selección

Diego Placente pasó por Unión y reveló las claves para formar a los futuros talentos de la Selección

Claudio Vivas advirtió sobre la venta de juveniles y analizó el futuro de la Selección sin Messi

Claudio Vivas advirtió sobre la venta de juveniles y analizó el futuro de la Selección sin Messi

Los Leones y Las Leonas conocen sus rivales y horarios para el estreno en la Pro League

Los Leones y Las Leonas conocen sus rivales y horarios para el estreno en la Pro League

Colotto, con la idea fija en Colón: La ventaja deportiva es lo más importante

Colotto, con la idea fija en Colón: "La ventaja deportiva es lo más importante"

Amílcar Cecotti reconoció que Unión le debe dinero: Estamos viendo cómo se acomoda

Amílcar Cecotti reconoció que Unión le debe dinero: "Estamos viendo cómo se acomoda"

Policiales
Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

Escenario
El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Cadena Perpetua presenta El Club de los Parecidos, el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Cadena Perpetua presenta "El Club de los Parecidos", el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia