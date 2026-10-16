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El rival de Colón llega en caída: Almirante Brown acumula seis fechas sin ganar

La Fragata acumula seis partidos sin triunfos y llega al Brigadier López con la urgencia de reaccionar. Está octava en la Zona A, pero necesita sumar para defender su lugar.

Ovación

Por Ovación

16 de octubre 2026 · 15:59hs
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El rival de Colón llega en caída: Almirante Brown acumula seis fechas sin ganar

Colón recibirá este sábado a Almirante Brown, desde las 18, en el estadio Brigadier López, por una nueva fecha de la Primera Nacional. El conjunto bonaerense llegará a Santa Fe en un momento complicado, con seis encuentros consecutivos sin ganar y la obligación de recuperar terreno para no poner en riesgo su permanencia entre los ocho equipos que clasifican al Reducido.

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Seis partidos sin victorias y una racha que preocupa

La Fragata atraviesa una seguidilla adversa que comenzó a condicionar sus aspiraciones en el campeonato. En su última presentación, empató 1-1 frente a San Miguel: Luciano Pascual puso en ventaja al equipo de Isidro Casanova, pero el rival consiguió la igualdad en el tramo final y le impidió volver al triunfo.

Antes de ese resultado, Almirante Brown había perdido frente a San Telmo por 3-2, Acassuso por 1-0 y Chaco For Ever por el mismo marcador. A esos tropiezos se sumaron dos empates sin goles ante Ferro y Central Norte, una serie que dejó un balance de cuatro derrotas y dos igualdades en sus últimas seis presentaciones.

La falta de resultados encendió las alarmas en un equipo que necesita recuperar confianza y mejorar su eficacia para transformar sus oportunidades en puntos. La dificultad para sostener ventajas y cerrar los partidos aparece como uno de los aspectos que deberá corregir si pretende llegar al cierre de la fase regular con mejores perspectivas.

La Fragata defiende su lugar entre los ocho mejores

Pese al presente irregular, Almirante Brown continúa ubicado en la zona de clasificación al Reducido. Después del empate ante San Miguel, quedó octavo en la Zona A, con 47 puntos, una posición que le permite depender de sus propios resultados para continuar en la pelea por el ascenso.

Sin embargo, la distancia con sus perseguidores y la proximidad del final de la etapa regular aumentan la presión. Cada partido adquiere un valor especial para la Fragata, que no puede prolongar demasiado una racha que ya le hizo perder puntos importantes.

En ese contexto, la visita a Colón representa una prueba exigente. El equipo bonaerense buscará aprovechar el encuentro en Santa Fe para cortar la sequía de triunfos y fortalecer sus posibilidades de clasificación, aunque deberá enfrentarse a un Sabalero que intentará hacerse fuerte en su estadio.

Con seis partidos sin ganar, Almirante Brown llegará al Brigadier López obligado a cambiar la imagen y recuperar eficacia. La misión será doble: reencontrarse con la victoria y conservar su lugar entre los ocho mejores de la Zona A, en una etapa del torneo en la que cualquier nuevo tropiezo puede complicar sus aspiraciones.

Colón Almirante Brown Brigadier López
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